Sandro Régis denuncia excesso de gastos com diárias no Governo do Estado: 'Isso é uma afronta ao povo baiano'

Parlamentar critica aumento de 72% nas despesas do gabinete do governador e cobra explicações sobre mais de R$ 303 milhões gastos com diárias e viagens na atual gestão.

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:47

Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) Crédito: Sandra Travassos/Alba

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) criticou, nesta sexta-feira (17), a explosão dos gastos com diárias e viagens na gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que já superam R$ 303 milhões em menos de três anos.

“Isso é uma afronta ao povo baiano, é a prova de um governo sem prioridades, que ignora as demandas reais da Bahia, como saúde, educação e segurança, por exemplo. Com esse valor, dava para construir ao menos dez escolas de grande porte ou três grandes hospitais”, afirmou.

O parlamentar anunciou que vai formalizar pedidos de informação e cobrar transparência sobre os destinos e os resultados dessas viagens. Régis também destacou o aumento de despesas no gabinete do governador, que já soma R$ 3,17 milhões — 72% a mais do que todo o segundo mandato do ex-governador Rui Costa.

Segundo ele, os números reforçam a falta de controle e prioridades do governo. “Chega de turismo oficial. O dinheiro do baiano tem que ir para segurança, educação e saúde”, cobrou.

Desequilíbrio - Sandro Régis apontou ainda que existe um evidente desequilíbrio financeiro no orçamento do Estado. “Esse mesmo governo que torra o dinheiro público em viagens e diárias, é o mesmo que já acumula 19 pedidos de empréstimos, no valor total de R$ 23 bilhões. Ora o governo tem dinheiro sobrando para essa farra das diárias, ora o governo está com pires na mão. Não dá para entender”, observou.