Com visual mais arrojado, Volkswagen Taos pode crescer nas vendas; veja o que mudou

Na Argentina, a Ram inicia a produção da Dakota, picape que chega ano que vem ao Brasil

Antônio Meira Jr.

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 11:00

Rival do Compass e do Corolla Cross, o VW Taos que ficou com a dianteira mais robusta Crédito: Divulgação

O mundo ainda vivia sob o efeito da pandemia quando a Volkswagen lançou o Taos no Brasil, em 2021. Desde então, o produto trilhou um caminho discreto, sem incomodar os líderes da categoria, o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

No entanto, com a chegada da linha 2026, a VW quer mais. A empresa cresceu mais de 10% neste ano e os outros SUVs do seu portfólio estão em ascensão. Inclusive, o desenho da dianteira foi atualizado e está em sintonia com o aplicado no Nivus, no Tera e no T-Cross. Esse ajuste foi promovido pelo time liderado pelo brasileiro José Carlos Pavone, chefe de design da VW Américas.

O SUV tem seis airbags e novos equipamentos de auxílios à condução Crédito: Divulgação

Anteriormente feito na Argentina, o veículo que chega ao Brasil agora é produzido no México e conta com novos para-choques e nova grade, que ampliam a percepção de robustez. Na traseira, recebe o logo da VW iluminado na cor vermelha.

O motor foi mantido, segue o 1.4 litro turbo (150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque) e a transmissão tem oito velocidades. Na cabine, um dos destaques é a nova tela da central multimídia de 10,1 polegadas.

A VW ainda não revelou os preços da linha 2026, mas a atual custa entre R$ 206.990 (Comfortline) e R$ 231.990 (Highline)

A traseira tem o logo da VW iluminado e o bagageiro acomoda 498 litros Crédito: Divulgação

DISPUTA ACIRRADA NA CATEGORIA

Entre janeiro e setembro, o Taos teve 11.300 unidades licenciadas, média de 1.255 unidades mensais. Já o Toyota Corolla Cross somou 51.973 emplacamentos no mesmo período e o Jeep Compass, 42.471 unidades. Ambos possuem médias bem superiores: 5.775 (Corolla Cross) e 4.719 (Compass).

Além desses dois, o Taos enfrenta outros produtos, como: Caoa Chery Tiggo 7 Pro, Ford Territory, GWM Haval H6 e Honda ZR-V. No próximo mês, a Renault vai estrear na categoria com o Boreal.

RENAULT DIVULGA PREÇOS DO BOREAL

A Renault está revisando todo seu portfólio no mercado brasileiro e introduzindo veículos inéditos. No ano passado, apresentou o Kardian e, em julho, revelou o Boreal, que chegará às concessionárias em novembro.

Nesta semana, a companhia francesa divulgou quais são as versões e os preços do veículo que concorre com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e VW Taos.

Sempre utilizando motor 1.3 litro turbo (163 cv) e transmissão automática, o Boreal tem preço inicial de R$ 179.990 (Evolution). A opção intermediária custa R$ 199.990 (Techno) e a topo de linha, como o veículo da foto, R$ 214.990 (Iconic).

O Brasil será o primeiro país a produzir e comercializar o Renault Boreal Crédito: Divulgação

RAM DAKOTA JÁ ESTÁ EM PRODUÇÃO

A Stellantis anunciou o início da produção da Ram Dakota no Polo Automotivo de Córdoba, na Argentina. A iniciativa consolida essa planta como um hub estratégico na produção de picapes para a região, que já produz a Fiat Titano.

Inclusive, a empresa confirmou que o motor 2.2 litros turbodiesel, que equipa ambas, será produzido lá em breve. A Stellantis realizou um investimento de R$ 2 bilhões em Córdoba, criando 1.800 empregos, dos quais metade será ocupado por mulheres. A Dakota chegará em fevereiro ao Brasil.

Com a base da Fiat Titano, a Dakota será vendida no ano que vem no Brasil Crédito: Divulgação

LAND ROVER FOCADA NO RALY DAKAR

A Land Rover confirmou sua participação na próxima edição do Rally Dakar, que acontece de 3 a 17 de janeiro na Arábia Saudita. O fabricante britânico vai competir com um Defender D7X-R na categoria Stock, que é uma configuração de corrida do SUV de produção.

Com carroceria de alumínio, o veículo utiliza um motor V8 biturbo de 4.4 litros e a mesma transmissão do modelo de produção em série.

Entre os pilotos, a Land Rover vai contar com Stéphane Peterhansel, francês que venceu o Rally Dakar por 14 vezes.

Antes do Rally Dakar, a marca britânica está testando o carro no Marrocos Crédito: Divulgação

HYUNDAI LANÇA CARRO POR ASSINATURA

Seguindo a estratégia de outras montadoras, a Hyundai lançou seu serviço de carro por assinatura. Por meio de um dos três planos, no “Hyundai Assina”, o cliente pode ter um veículo zero-quilômetro com todos os custos inclusos em uma única mensalidade.

Dessa forma, o programa elimina preocupações com entrada, financiamento ou desvalorização do veículo, oferecendo previsibilidade financeira. Estão inclusos na assinatura IPVA, licenciamento, seguro, manutenção preventiva e assistência 24h.

VOLVO DO BRASIL TEM O MAIOR CRESCIMENTO

A Volvo Car do Brasil está em destaque no cenário mundial da marca, é a operação que mais cresceu neste ano. Com aumento de 11,8% das vendas em relação ao ano anterior, a filial está à frente da Suécia (11,3%) e da Irlanda (10,7%).