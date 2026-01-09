Acesse sua conta
Pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado vai à Lavagem do Bonfim, na Bahia

Leia a coluna na íntegra

  Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:59

Em Salvador, Ronaldo Caiado visita Igreja do Bonfim e Santuário de Santa Dulce
Em Salvador, Ronaldo Caiado visita Igreja do Bonfim e Santuário de Santa Dulce Crédito: Divulgação/União Brasil

Pré-candidato à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), vai participar da Lavagem do Bonfim, na próxima quinta-feira (15).

Ronaldo Caiado estará ao lado das principais lideranças de oposição na Bahia: o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Com fortes ligações com a Bahia, o governador goiano lançou sua pré-candidatura à Presidência em Salvador em abril do ano passado. Em entrevista exclusiva ao CORREIO em novembro de 2024, ele fez duras críticas ao PT (relembre aqui).

