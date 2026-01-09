Pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado vai à Lavagem do Bonfim, na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:59
Pré-candidato à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), vai participar da Lavagem do Bonfim, na próxima quinta-feira (15).
Ronaldo Caiado estará ao lado das principais lideranças de oposição na Bahia: o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).
Com fortes ligações com a Bahia, o governador goiano lançou sua pré-candidatura à Presidência em Salvador em abril do ano passado. Em entrevista exclusiva ao CORREIO em novembro de 2024, ele fez duras críticas ao PT (relembre aqui).