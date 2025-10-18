Alô Alô Bahia

Nizan Guanaes provoca reflexões sobre inovação em Salvador

Empresários e formadores de opinião de diferentes segmentos participaram do encontro exclusivo

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 07:00

Nizan Guanaes, Licia Fabio e Marcelo Magalhães Crédito: Elias Dantas

A palestra do publicitário Nizan Guanaes sobre a importância de “desaprender para reinventar” reuniu, na noite desta sexta-feira (17), uma plateia atenta no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. Empresários e formadores de opinião de diferentes segmentos participaram do encontro exclusivo, promovido por Licia Fabio, e acompanharam de perto as ideias de um dos nomes mais influentes da comunicação brasileira.

Com seu olhar estratégico sobre negócios, cultura e transformação, o consultor e publicitário baiano instigou os presentes a repensarem modelos tradicionais e a abrirem espaço para novas perspectivas em um mundo em constante mudança. “A Bahia tem genialidade e potencialidade. É inacreditável a capacidade do nosso povo. Vamos aparelhar todo esse potencial, nos reinventar e nos abrir para o mundo”, disse.

“Receber Nizan em Salvador é abrir espaço para diálogos que ultrapassam fronteiras da publicidade. É uma oportunidade de provocar pensamentos, inspirar decisões e conectar líderes que estão moldando o presente e o futuro dos seus setores”, avalia Licia Fábio, responsável pela realização do evento, que contou com cobertura do Alô Alô Bahia.

À frente da N Ideias, consultoria que orienta algumas das maiores empresas do país, Nizan tem influenciado o comportamento de marcas e lideranças ao defender a reinvenção como caminho estratégico. Reconhecido internacionalmente, foi eleito pelo Financial Times como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo e figura na lista das 100 pessoas mais criativas dos negócios, segundo a revista Fast Company.

Confira quem prestigiou o evento.

