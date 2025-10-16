Acesse sua conta
Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

Ainda não há informações sobre os países onde os cortes ocorrerão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 23:07

Nestlé em Feira de Santana
Nestlé em Feira de Santana Crédito: Reprodução/Nestlé

Cerca de 16 mil funcionários da Nestlé serão demitidos nos próximos dois anos. A medida foi anunciada pelo novo CEO do grupo, Philipp Navratil, durante a apresentação dos resultados trimestrais. O número de demissões equivale a aproximadamente 6% do total de trabalhadores da companhia, que atualmente emprega 277 mil pessoas em todo o mundo.

Os principais afetados ocupam cargos administrativos, cerca de 12 mil, enquanto a minoria, cerca de 4 mil, trabalha em fábricas da empresa, segundo informações da revista Veja.

A decisão foi bem recebida na Bolsa de Valores de Zurique (Suíça), já que as ações do grupo subiram cerca de 8% no mercado. Com as demissões, a expectativa é que o grupo economize mais de R$ 20 bilhões até o final de 2027.

A Nestlé atua há mais de 100 anos no Brasil. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, segundo informações da própria página na web. Uma das fábricas da Nestlé fica em Feira de Santana, no centro-norte baiano. 

Emprega mais de 20 mil colaboradores diretos e gera outros 200 mil empregos indiretos, que colaboram na fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens em todo o país. A empresa não informou, no entanto, se o Brasil sofrerá demissões.

Navratil assumiu o cargo de CEO da Nestlé no lugar de Laurent Freixe, que foi demitido após uma investigação interna da empresa apontar um relacionamento amoroso entre o então presidente e uma funcionária. O anúncio foi feito no dia 1º de setembro.

De acordo com o portal G1, Freixe mantinha um relacionamento com uma funcionária que estava sob sua supervisão. A relação viola diretamente o Código de Conduta da companhia, por ser considerada um "conflito de interesse", devido às disparidades hierárquicas entre os dois.

