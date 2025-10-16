REDUÇÃO DE CUSTOS

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

Ainda não há informações sobre os países onde os cortes ocorrerão

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 23:07

Nestlé em Feira de Santana Crédito: Reprodução/Nestlé

Cerca de 16 mil funcionários da Nestlé serão demitidos nos próximos dois anos. A medida foi anunciada pelo novo CEO do grupo, Philipp Navratil, durante a apresentação dos resultados trimestrais. O número de demissões equivale a aproximadamente 6% do total de trabalhadores da companhia, que atualmente emprega 277 mil pessoas em todo o mundo.

Os principais afetados ocupam cargos administrativos, cerca de 12 mil, enquanto a minoria, cerca de 4 mil, trabalha em fábricas da empresa, segundo informações da revista Veja.

A decisão foi bem recebida na Bolsa de Valores de Zurique (Suíça), já que as ações do grupo subiram cerca de 8% no mercado. Com as demissões, a expectativa é que o grupo economize mais de R$ 20 bilhões até o final de 2027.

A Nestlé atua há mais de 100 anos no Brasil. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, segundo informações da própria página na web. Uma das fábricas da Nestlé fica em Feira de Santana, no centro-norte baiano.

Relembre produtos da Nestlé que foram descontinuados 1 de 10

Emprega mais de 20 mil colaboradores diretos e gera outros 200 mil empregos indiretos, que colaboram na fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens em todo o país. A empresa não informou, no entanto, se o Brasil sofrerá demissões.

Navratil assumiu o cargo de CEO da Nestlé no lugar de Laurent Freixe, que foi demitido após uma investigação interna da empresa apontar um relacionamento amoroso entre o então presidente e uma funcionária. O anúncio foi feito no dia 1º de setembro.