BYD contrata mais de 200 novos funcionários para fábrica na Bahia

Chega a 1.800 o número de trabalhadores no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:48

BYD Camaçari
BYD Camaçari Crédito: Divulgação

A empresa BYD atingiu um marco histórico desde sua chegada ao país: em um só dia, recebeu 240 novos funcionários. Os profissionais foram contratados nesta quarta-feira (15) para atuar na fábrica instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O número de funcionários contratados para o complexo industrial da companhia chega a 1,8 mil.

Do total de profissionais contratados, cerca de 80% vão atuar em funções técnicas e operacionais, como:

  • operador de equipamento e movimentação de carga;
  • motorista;
  • operador logístico;
  • inspetor de qualidade;
  • operador de produção;
  • técnico em mecânica;
  • elétrica;
  • produção e segurança do trabalho;
  • analistas de diversas áreas.

Interessados em trabalhar na BYD podem se candidatar a vagas por meio do SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou diretamente pela plataforma Gupy. Até atingir sua plena operação, a BYD estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos.

Inauguração

Na última quinta-feira (9), a cerimônia de inauguração oficial do complexo BYD foi marcado por atrasos, protestos do lado de fora e desorganização – com direito até a uma incompreensível troca da mestre de cerimônias no meio do evento. O investimento da companhia no estado é da ordem de R$ 5,5 bilhões.

BYD inaugura fábrica na Bahia

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Vice-presidente Geraldo Alckmin na inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Fundador da BYD, Wang Chuanfu, e presidente Lula na inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
auto-upload por auto-upload
1 de 18
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD

A montadora chinesa tem planos de aumentar a produção local de 150 mil para 300 mil carros por ano na segunda fase do projeto e anunciou que, numa nova etapa de investimentos, deverá chegar aos 600 mil carros/ano.

Além disso, a empresa apresentou a primeira unidade do que chama de super-híbrido flex, seu primeiro carro com motor híbrido que pode ser abastecido com álcool ou gasolina. 

