BYD contrata mais de 200 novos funcionários para fábrica na Bahia

Elaine Sanoli
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:48
A empresa BYD atingiu um marco histórico desde sua chegada ao país: em um só dia, recebeu 240 novos funcionários. Os profissionais foram contratados nesta quarta-feira (15) para atuar na fábrica instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O número de funcionários contratados para o complexo industrial da companhia chega a 1,8 mil.
Do total de profissionais contratados, cerca de 80% vão atuar em funções técnicas e operacionais, como:
Interessados em trabalhar na BYD podem se candidatar a vagas por meio do SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou diretamente pela plataforma Gupy. Até atingir sua plena operação, a BYD estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos.
Na última quinta-feira (9), a cerimônia de inauguração oficial do complexo BYD foi marcado por atrasos, protestos do lado de fora e desorganização – com direito até a uma incompreensível troca da mestre de cerimônias no meio do evento. O investimento da companhia no estado é da ordem de R$ 5,5 bilhões.
BYD inaugura fábrica na Bahia
A montadora chinesa tem planos de aumentar a produção local de 150 mil para 300 mil carros por ano na segunda fase do projeto e anunciou que, numa nova etapa de investimentos, deverá chegar aos 600 mil carros/ano.
Além disso, a empresa apresentou a primeira unidade do que chama de super-híbrido flex, seu primeiro carro com motor híbrido que pode ser abastecido com álcool ou gasolina.