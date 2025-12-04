Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ação oferece emissão da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Caravana dos Direitos Humanos acontece no bairro de São Marcos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 22:28

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (5), o bairro de São Marcos, em Salvador, recebe a Caravana de Direitos Humanos. Durante o evento, serão oferecidos serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e do Título de Eleitor, realização de exames de DNA gratuitos para comprovação de vínculo genético, reconhecimento espontâneo de paternidade, entre outros. As atividades acontecem na Escola Municipal Clériston Andrade, das 9h às 16h, enquanto as oficinas e formações serão distribuídas em outras escolas da região.

Na Caravana de São Marcos as pessoas poderão realizar:

  • Exames de DNA gratuito para comprovação de vínculo genético; 
  • Reconhecimento espontâneo de paternidade com o Ministério Público da Bahia (MP-BA);
  • Troca de lâmpadas que não estão funcionando por lâmpadas de Led;
  • Resolução de pendências com a Coelba;
  • Emissão do Título de Eleitor;
  • Resolução de pendências com a Justiça Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE);
  • Emissão da Carteira de Identidade Nacional, com o Instituto Pedro Mello (SSP); 
  • Emissão do ID-Jovem, pela Coordenação de Juventude da Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Com a presença da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen-BA), a Caravana também vai disponibilizar a emissão gratuita da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. O Ministério Público também disponibiliza esse serviço, com abrangência para cartórios de todo o Brasil.

Pessoas com deficiência poderão emitir o Passe Livre na Caravana, e pessoas autistas poderão solicitar sua Carteira de Identificação (CIPTEA). Ambos os serviços serão disponibilizados pela Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência da SJDH. Pessoas trans também encontrarão na Caravana orientações e encaminhamento caso desejem iniciar o processo de retificação de prenome e gênero, bem como acessar outras políticas públicas voltadas à população LGBT. Basta procurar o Centro de Promoção dos Direitos LGBTs (CPDD-LGBT). Pessoas idosas encontrarão orientações sobre seus direitos e um espaço para denunciar violações.

Leia mais

Imagem - Carteira de identidade antiga: posso jogar fora?

Carteira de identidade antiga: posso jogar fora?

Imagem - Benefícios sociais vão exigir nova carteira de identidade nacional; Entenda

Benefícios sociais vão exigir nova carteira de identidade nacional; Entenda

Junto à Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), as pessoas poderão renegociar dívidas, tirar dúvidas sobre relações de consumo e denunciar cobranças abusivas. A Embasa também estará presente com atendimento ao público, pedidos de reabastecimento, orientações gerais e ações de educação ambiental. O SineBahia fará atendimento para intermediação de mão de obra, e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) estará disponível para consultas processuais e orientações jurídicas diversas.

Tags:

Salvador são Marcos

Mais recentes

Imagem - Chef baiano representará o Brasil na final de competição mundial de gastronomia

Chef baiano representará o Brasil na final de competição mundial de gastronomia
Imagem - Loja que reúne produtos vintages e retrôs vai ser lançada em Salvador; conheça

Loja que reúne produtos vintages e retrôs vai ser lançada em Salvador; conheça
Imagem - Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia

Aves silvestres são resgatadas em gaiolas com suspeita de tráfico na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
01

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Enquete A Fazenda 17: parcial mostra quem será o eliminado da semana
04

Enquete A Fazenda 17: parcial mostra quem será o eliminado da semana