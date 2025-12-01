DOCUMENTAÇÃO

Carteira de identidade antiga: posso jogar fora?

Nova versão do documento tem informações integradas e já está sendo emitida há mais de um ano

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 20:41

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começou a ser implementada pelo Governo Federal como um mecanismo de padronização e centralização das informações dos cidadãos brasileiros. Ao permitir a integração de dados de forma segura e por um fluxo em tempo real, o novo documento também possibilita que diferentes áreas do governo atuem de forma integrada para atender às necessidades da população brasileira.

De acordo com o governo, mesmo quem já efetuou a substituição do seu RG ainda precisa preservar o documento antigo. A carteira de identidade deve ser guardada enquanto não houver a completa integração dos dados. Além disso, para quem não fez a emissão da primeira via, o antigo documento continua válido por 10 anos, ou seja, pode ser utilizado até 2032. O cidadão, no entanto, poderá solicitar a nova carteira de identidade a qualquer momento.

A CIN é um documento confiável e seguro, disponível em formato físico ou digital. Além disso, possui padrão, fluxo de emissão e dados de identificação oficiais em todo o país, suspendendo assim o uso de informações divergentes na identificação do cidadão.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite incluir informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física ou intelectual, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e opção por doação de órgãos. A CIN também possui uma versão digital, disponível no portal gov.br três dias após a emissão da versão impressa.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, é preciso apresentar também uma cópia.