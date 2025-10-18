EMOCIONANTE

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Há dois meses, Jairo sofreu um AVC e precisou se recuperar antes do casamento.

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:03

Pai vai a casamento da filha descalço Crédito: Reprodução

Uma foto de casamento feita em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, viralizou nas redes sociais e emocionou o público ao mostrar o pai da noiva, Jairo Morais dos Santos, de 70 anos, posando descalço e de bermuda ao lado da filha, Jaiana Morais, e do genro, Renderson Antunes. Enquanto os convidados estavam de terno e vestidos longos, o senhor chamou atenção justamente por ignorar a formalidade do evento e aparecer do jeito que se sente mais à vontade.

Pai vai descalço ao casamento da filha 1 de 3

O registro foi feito durante a festa, realizada no sítio da família da noiva, logo após a cerimônia religiosa. Segundo Jaiana, o gesto do pai foi natural e esperado. “Meu pai vive assim, sempre foi assim. Trabalha no mato descalço e de bermuda, do mesmo jeito que apareceu na foto. Não me surpreendeu, até esperava por isso”, contou ao g1.

A noiva explicou que o pai chegou a usar terno durante a cerimônia, mas tirou a roupa logo depois, antes mesmo das fotos oficiais. “Como vou amolar uma pessoa como ele por estar à vontade dentro da casa dele, onde só tinha família e amigos? Eu queria ver ele feliz, aproveitando. O importante é que ele estava lá comigo”, disse.

O fotógrafo responsável pelo clique, Demétrio Laurentys, compartilhou a imagem nas redes sociais dias depois e escreveu um texto sobre o significado do momento. Ele destacou que a simplicidade de Jairo o fez refletir sobre o que realmente importa em um casamento. “O importante não era o traje. O importante não era o sapato. O importante era ele, ali com ela”, afirmou.

A repercussão foi imediata. Milhares de comentários elogiaram a postura da noiva e a autenticidade do pai. “Tem moças dizendo que o pai é vivo, mas não é presente, e outras lamentando não terem tido a chance de entrar na igreja com o pai. Ver tanta gente se identificando me emocionou”, contou Jaiana.