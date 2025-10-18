SKIN CARE

Adeus cravos e espinhas: 5 dicas para deixar sua pele limpa de uma vez por todas

Descubra os cuidados e produtos que realmente ajudam a eliminar os cravos e manter a pele equilibrada

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:01

Hábitos comuns do dia a dia e excesso de maquiagem podem ser os vilões Crédito: Freepik

Os Cravos são como visitas que ninguém convidou, mas insistem em aparecer e ficar.

De acordo com a dermatologista Glauce Eiko, em entrevista publicada pela Marie Claire, “eles surgem por fatores genéticos, pelo uso de produtos cosméticos inadequados ou quando os poros ficam entupidos por sebo, células mortas e impurezas”.

Em outras palavras, a oleosidade excessiva, o acúmulo de maquiagem e alguns hábitos do dia a dia podem ser os grandes vilões. A boa notícia é que dá para resolver o problema sem sofrimento e sem precisar se torturar na frente do espelho tentando espremer tudo.

A seguir, veja cinco dicas que realmente fazem a diferença.

1 - Invista em uma rotina de skincare eficaz

Se o seu cuidado diário ainda não inclui ácido salicílico, retinol ou ácido glicólico, talvez seja hora de atualizar a rotina.

“Esses ativos combatem os cravos porque ajudam a esfoliar a pele, desobstruir os poros e reduzir a produção de sebo, além de oferecerem propriedades anti-inflamatórias”, explica a dermatologista.

Ou seja, apostar em um bom sabonete facial, um sérum adequado e um tônico que complemente o tratamento é o primeiro passo para uma pele mais limpa.

2 - Esfolie na medida certa

Nada de tentar remover cravos com força ou exagerar na esfoliação. Esse hábito pode irritar a pele e até estimular mais oleosidade.

A dermatologista recomenda esfoliar de uma a duas vezes por semana, sempre com produtos específicos.

Os esfoliantes químicos, como os que têm ácido glicólico ou mandélico, ajudam na renovação da pele sem causar agressões. Já os esfoliantes físicos, com grânulos, devem ser suaves e finos para evitar irritações.

3 - Espremer em casa? Melhor não arriscar

A vontade de eliminar um cravo com as próprias mãos é grande, mas o risco não vale a pena.

“Se não for feita corretamente, a extração pode levar a infecções, cicatrizes, inflamações e manchas, principalmente em peles mais sensíveis e em fototipo alto”, alerta Eiko.

Quando o incômodo for grande, o ideal é procurar um profissional e fazer uma limpeza de pele adequada, que remove as impurezas com segurança.

4 - Foque na prevenção

De nada adianta limpar se os poros continuam obstruídos. O segredo é manter os cuidados diários para evitar que os cravos voltem.

O primeiro passo é lavar o rosto duas vezes por dia com um sabonete indicado para o seu tipo de pele. Em seguida, a hidratação é indispensável, até mesmo para peles oleosas, já que ela regula a produção de sebo e evita o efeito rebote.

E, claro, nunca esqueça o protetor solar. Prefira versões não comedogênicas, que protegem sem obstruir os poros.

5 - Revise seus hábitos

Alguns costumes parecem inofensivos, mas atrapalham a saúde da pele. Dormir com maquiagem, por exemplo, favorece o acúmulo de resíduos e aumenta as chances de novos cravos.