Brandon, de 'Quilos Mortais', perdeu mais de 200 kg, casou e realizou um sonho; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:01
Quando Brandon Scott apareceu em Quilos Mortais, ele pesava cerca de 325 quilos e carregava, além do peso corporal, uma história marcada por traumas emocionais e frustrações. A obesidade mórbida já havia tomado conta de sua rotina e afastado sonhos, como casar, cantar em público ou até caminhar sem dor.
Desde cedo, Brandon enfrentou conflitos familiares intensos. Brigas constantes em casa, a separação dos pais e o rompimento com o pai foram feridas que nunca cicatrizaram completamente. A comida passou a ser refúgio emocional, e o excesso de peso virou uma barreira entre ele e o futuro que imaginava para si.
Ao procurar ajuda no programa, Brandon admitiu que já não acreditava ser capaz de construir uma vida plena. Mas tudo começou a mudar com o acompanhamento do Dr. Now, médico responsável pelo tratamento dos participantes. Seguindo à risca uma dieta rigorosa, rica em proteínas e com pouquíssimos carboidratos, ele conseguiu eliminar mais de 60 quilos logo no início, resultado suficiente para ser aprovado para a cirurgia bariátrica.
Durante toda a jornada, Brandon não caminhou sozinho. Taylor, sua então noiva, foi peça-chave nesse processo. Ela ajudou no preparo das refeições, ofereceu apoio emocional e esteve ao lado dele nos momentos mais difíceis, inclusive quando a vontade de desistir aparecia.
Antes e depois: Brandon perdeu mais de 200 kg em 'Quilos Mortais'
O esforço valeu a pena. Cerca de dois anos após sua participação no reality, Brandon acumulava uma perda total de mais de 200 quilos. O novo corpo trouxe não apenas mobilidade, mas também autoestima e coragem para realizar antigos desejos.
Ele se casou com Taylor e passou a investir de vez em sua paixão pela música. Hoje, Brandon atua como cantor gospel, já lançou canções, se apresenta em shows pelos Estados Unidos e usa sua história para inspirar pessoas que enfrentam a obesidade.