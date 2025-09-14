Acesse sua conta
Por onde anda Dr. Now, de Quilos Mortais? Aos 80 anos, médico está com visual diferente

Younan Nowzaradan é especialista em cirurgia bariátrica e protagonista do reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:00

Médico Younan Nowzaradan, conhecido como Dr. Now, de
Médico Younan Nowzaradan, conhecido como Dr. Now, de "Quilos Mortais" Crédito: Reprodução

Quem assiste ao programa "Quilos Mortais", exibido todas as sextas-feiras na tela da Record, sabe bem quem é o médico Younan Nowzaradan. O Dr. Now, como ficou conhecido, é especialista em cirurgia bariátrica e protagonista do reality show, que retrata a luta de pessoas com obesidade extrema em busca de uma vida mais saudável. 

O médico foi a grande estrela da atração, que foi exibida originalmente entre 2008 e 2020 na emissora de TV norte-americana TLC, com oito temporadas e 100 episódios. Aos 80 anos, Dr. Now segue na ativa, mesmo após o fim do reality há cinco anos.

Nascido em 11 de outubro de 1944, em Teerã, no Irã, Younan Nowzaradan se formou em Medicina pela Universidade do Teerã antes de se mudar para os Estados Unidos, nos anos 70. Ele fez residência em cirurgia geral e se especializou em cirurgia bariátrica.

O cirurgião foi casado por 27 anos com Delores McRedmond, com quem teve três filhos: Jonathan, Jessica e Jennifer. O relacionamento terminou em 2002, após um processo de divórcio conturbado. Foi seu filho quem sugeriu ao pai a ideia de transformar sua trajetória em um reality show. Jonathan trabalhou como diretor e produtor executivo de 'Quilos Mortais', ajudando a alçar o pai à fama.

Em "Quilos Mortais", Dr. Now acompanha cada um dos participantes por um ano, prescrevendo dietas necessárias para o emagrecimento e, como um especialista em bariátrica, realizando cirurgias de redução de estômago e acompanhando o pré e pós-operatório dos pacientes.

Como ele está hoje?

O médico segue atendendo pacientes em sua clínica localizada em Houston, no Texas (EUA), oferecendo atendimento a pacientes com obesidade severa que não conseguem emagrecer apenas com mudanças no estilo de vida.

Em seu site oficial, Dr. Now se apresenta como um dos profissionais "mais experientes e conhecedores da área de perda de peso". No Instagram, ele é acompanhado de perto por 1,4 milhão de seguidores, e costuma mostrar participantes do programa, além de fazer posts sobre saúde.

Atualmente, o médico está com um visual um pouco diferente do que apresentava em 'Quilos Mortais'. O cabelo preto volumoso, que era sua marca registrada, agora está mais fino, exibindo até uma calvície parcial. Além disso, o Dr. Now adotou uma barba estilo cavanhaque, totalmente grisalha. 

