'Quilos Mortais': Tiffany chegou a 305 kg, perdeu 135 kg, mas voltou a engordar com recaída; veja como está hoje

Jovem usava a comida como refúgio para seus traumas e dependia do namorado até para sair da cama

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:30

Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' Crédito: Reprodução

Tiffany Barker foi uma das personalidades mais marcantes da 7ª temporada do reality show "Quilos Mortais". A participante chegou ao programa pesando 305 kg, e foi em busca de ajuda para mudar seus costumes. Desde então, sua trajetória tem sido marcada por perdas impressionantes e recaídas dolorosas.

Durante a atração, a jovem revelou que buscava na comida uma válvula de escape para os traumas da infância e carências afetivas. Ela contou que seus problemas começaram por causa do comportamento abusivo de seu pai, que também sofria com a obesidade mórbida, o que a levou a um estado de tristeza profunda. A depressão fez com que Tiffany começasse a comer cada vez mais, já que a comida era a única coisa que a fazia se sentir um pouco mais feliz.

O vício em comer, porém, foi virando uma prisão: com 305 quilos, ela não conseguia realizar tarefas básicas, e ela dependia do namorado até mesmo para sair da cama. Diagnosticada com cálculo na vesícula, ela procurou a ajuda do famoso Dr. Younan Nowzaradan, o Dr. Now.

O episódio mostrou Tiffany seguindo uma dieta de 1.200 calorias, sob supervisão do médico. Como resultado, ela perdeu mais de 45 quilos nos primeiros meses e chegou aos 252 kg. Pouco depois, Tiffany continuou emagrecendo e encerrou o episódio pesando cerca de 188 kg.

Ela continuou sua jornada em busca de uma melhoria de vida, mudando vários aspectos da sua rotina. Porém, ela passou por uma série de dificuldades. Em suas redes sociais, a estrela do reality assumiu que, após terminar seu relacionamento com Aaron Coronado e sofrer um acidente de carro, a compulsão voltou.