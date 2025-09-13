Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quilos Mortais': Tiffany chegou a 305 kg, perdeu 135 kg, mas voltou a engordar com recaída; veja como está hoje

Jovem usava a comida como refúgio para seus traumas e dependia do namorado até para sair da cama

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:30

Tiffany Barker em 'Quilos Mortais'
Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' Crédito: Reprodução

Tiffany Barker foi uma das personalidades mais marcantes da 7ª temporada do reality show "Quilos Mortais". A participante chegou ao programa pesando 305 kg, e foi em busca de ajuda para mudar seus costumes. Desde então, sua trajetória tem sido marcada por perdas impressionantes e recaídas dolorosas.

Durante a atração, a jovem revelou que buscava na comida uma válvula de escape para os traumas da infância e carências afetivas. Ela contou que seus problemas começaram por causa do comportamento abusivo de seu pai, que também sofria com a obesidade mórbida, o que a levou a um estado de tristeza profunda. A depressão fez com que Tiffany começasse a comer cada vez mais, já que a comida era a única coisa que a fazia se sentir um pouco mais feliz.

Tiffany Barker em 'Quilos Mortais'

Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' por Reprodução
Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' por Reprodução
Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' por Reprodução
Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' por Reprodução
Tiffany Barker por Reprodução
Tiffany Barker por Reprodução
Tiffany Barker por Reprodução
Tiffany Barker por Reprodução
Tiffany Barker por Reprodução
Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' por Reprodução
Tiffany Barker por Reprodução
Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' por Reprodução
Tiffany Barker hoje por Reprodução
1 de 13
Tiffany Barker em 'Quilos Mortais' por Reprodução

O vício em comer, porém, foi virando uma prisão: com 305 quilos, ela não conseguia realizar tarefas básicas, e ela dependia do namorado até mesmo para sair da cama. Diagnosticada com cálculo na vesícula, ela procurou a ajuda do famoso Dr. Younan Nowzaradan, o Dr. Now.

O episódio mostrou Tiffany seguindo uma dieta de 1.200 calorias, sob supervisão do médico. Como resultado, ela perdeu mais de 45 quilos nos primeiros meses e chegou aos 252 kg. Pouco depois, Tiffany continuou emagrecendo e encerrou o episódio pesando cerca de 188 kg.

Ela continuou sua jornada em busca de uma melhoria de vida, mudando vários aspectos da sua rotina. Porém, ela passou por uma série de dificuldades. Em suas redes sociais, a estrela do reality assumiu que, após terminar seu relacionamento com Aaron Coronado e sofrer um acidente de carro, a compulsão voltou.

Em março de 2023, a jovem retomou os 217 kg. No entanto, ela garantiu que estava aderindo aos hábitos saudáveis mais uma vez e perdendo peso. "Estou apenas tentando viver minha vida ao máximo a cada dia, rir como se ninguém estivesse vendo e amar como se meu amor fosse salvar o mundo", diz a biografia de sua conta no Instagram.

Leia mais

Imagem - Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'

Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'

Imagem - Veja 8 opções de corte de cabelo que dão volume aos cabelos finos e ralos

Veja 8 opções de corte de cabelo que dão volume aos cabelos finos e ralos

Imagem - 5 signos que podem receber dinheiro extra ainda nesta semana

5 signos que podem receber dinheiro extra ainda nesta semana

Mais recentes

Imagem - Revezar equipamento na academia é obrigatório? Especialistas e redes explicam como funciona

Revezar equipamento na academia é obrigatório? Especialistas e redes explicam como funciona
Imagem - Globo 'obriga' CazéTV a mudar formato após proibição; entenda

Globo 'obriga' CazéTV a mudar formato após proibição; entenda
Imagem - Médico Fábio Gontijo é ameaçado durante gravação do 'Casos de Família'

Médico Fábio Gontijo é ameaçado durante gravação do 'Casos de Família'

MAIS LIDAS

Imagem - Governo Lula choca ao anunciar que vai patrocinar reality 'A Fazenda 17'; entenda o caso
01

Governo Lula choca ao anunciar que vai patrocinar reality 'A Fazenda 17'; entenda o caso

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
02

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia
03

Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
04

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen