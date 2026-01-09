Acesse sua conta
Enquete BBB 26: Quais participantes da Casa Sudeste você quer ver no BBB?

Quatro nomes disputam vagas no programa após anúncio da casa montada em diferentes regiões do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:29

Casa de Vidro Sudeste
Casa de Vidro Sudeste Crédito: Reprodução | Globo

A Casa de Vidro Nordeste já está oficialmente em funcionamento e abriu a disputa por vagas no Big Brother Brasil 26. Montada em Salvador, no Shopping Bela Vista, a dinâmica reúne quatro participantes, dois homens e duas mulheres, que agora dependem exclusivamente da escolha do público para entrar na casa mais vigiada do país.

A votação oficial acontece no gshow e o resultado será anunciado no domingo à noite. Enquanto isso, também em outras regiões do Brasil, como no Sudeste, a enquete movimenta as redes sociais e levanta a pergunta que já divide opiniões entre os fãs do programa: quais participantes da Casa de Vidro Sudeste você quer ver no BBB 26?

Casa de Vidro Sudeste

Estão na disputa a estudante de psicologia e vendedora ambulante Gabriela, a babá e recreadora de festa infantil Milena, o biológo e modelo Breno e o advogado Marcel.

E pra você? Quais são os dois participantes da casa de vido (um homem e uma mulher) que devem entrar no BBB 26 representando o Nordeste?

bbb 26 Casa de Vidro Casa de Vidro Sudeste

