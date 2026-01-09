Enquete BBB 26: Quais participantes da Casa Sudeste você quer ver no BBB?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:29
A Casa de Vidro Nordeste já está oficialmente em funcionamento e abriu a disputa por vagas no Big Brother Brasil 26. Montada em Salvador, no Shopping Bela Vista, a dinâmica reúne quatro participantes, dois homens e duas mulheres, que agora dependem exclusivamente da escolha do público para entrar na casa mais vigiada do país.
A votação oficial acontece no gshow e o resultado será anunciado no domingo à noite. Enquanto isso, também em outras regiões do Brasil, como no Sudeste, a enquete movimenta as redes sociais e levanta a pergunta que já divide opiniões entre os fãs do programa: quais participantes da Casa de Vidro Sudeste você quer ver no BBB 26?
Casa de Vidro Sudeste
Estão na disputa a estudante de psicologia e vendedora ambulante Gabriela, a babá e recreadora de festa infantil Milena, o biológo e modelo Breno e o advogado Marcel.
E pra você? Quais são os dois participantes da casa de vido (um homem e uma mulher) que devem entrar no BBB 26 representando o Nordeste?