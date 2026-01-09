ASTROLOGIA

Universo pede limpeza hoje (9 de janeiro): veja o ajuste que o seu signo precisa fazer para a vida andar

Não é um dia leve, mas é libertador. O que não funciona mais precisa sair

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:17

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta sexta-feira é clara: ajustes são inevitáveis. A Lua em Virgem ilumina falhas na rotina, hábitos desgastantes e situações que drenam energia. Quanto antes você agir, mais leve o dia fica.

O principal ajuste para cada signo:

Áries: excesso de pressa

Touro: apego ao conforto

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Gêmeos: excesso de estímulos

Câncer: mágoas guardadas

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Leão: gastos desnecessários

Virgem: autocobrança exagerada

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: indecisão

Escorpião: controle excessivo

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Sagitário: falta de foco

Capricórnio: rigidez

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Aquário: resistência ao encerramento