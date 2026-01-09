Universo pede limpeza hoje (9 de janeiro): veja o ajuste que o seu signo precisa fazer para a vida andar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:17
A energia desta sexta-feira é clara: ajustes são inevitáveis. A Lua em Virgem ilumina falhas na rotina, hábitos desgastantes e situações que drenam energia. Quanto antes você agir, mais leve o dia fica.
Áries: excesso de pressa
Touro: apego ao conforto
Gêmeos: excesso de estímulos
Câncer: mágoas guardadas
Leão: gastos desnecessários
Virgem: autocobrança exagerada
Libra: indecisão
Escorpião: controle excessivo
Sagitário: falta de foco
Capricórnio: rigidez
Aquário: resistência ao encerramento
Peixes: idealizações irreais