O que acontece a partir de hoje (9 de janeiro) faz 3 signos sentirem o amor de um jeito completamente diferente

Uma mudança interna derruba defesas e abre espaço para conexões mais verdadeiras

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, dia 9 de janeiro, algo muda no jeito de se relacionar. As emoções ficam mais disponíveis, o medo perde força e a vontade de viver o amor com mais verdade se impõe. Para três signos, esse momento marca uma virada clara, com melhora na troca, na intimidade e na sensação de segurança afetiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje, o amor deixa de parecer um território de risco e passa a ser um espaço de prazer. Você entende que não precisa se proteger o tempo todo e que se permitir sentir pode ser mais leve do que imaginava. A relação ganha proximidade e confiança quando você solta o controle.

Dica cósmica: Permita-se viver o presente sem antecipar perdas.

Sagitário: A percepção muda e você entende que estabilidade não é sinônimo de monotonia. O vínculo se fortalece justamente nos momentos simples, sem pressa ou grandes expectativas. Há conforto, cumplicidade e uma sensação nova de tranquilidade emocional.

Dica cósmica: Valorize o que é constante, não apenas o que é intenso.

Aquário: Um movimento interno faz você baixar a guarda e enxergar o amor com menos resistência. Hoje, fica claro que é possível se envolver sem abrir mão de quem você é. Essa abertura cria uma conexão mais honesta e libertadora.

Dica cósmica: Confie que proximidade não significa perda de autonomia.