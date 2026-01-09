Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (9) podem render uma surpresa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:23
Se você estava esperando um dia mais "pé no chão" para confiar na intuição sem exageros, ele chegou. Nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, o céu forma um dos aspectos mais estáveis da semana: a Lua segue em Virgem e se aproxima de um trígono perfeito com o Sol em Capricórnio.
Na prática, isso significa foco, organização e sorte que vem do planejamento, nada de impulsividade.
É um dia excelente para eliminar excessos, organizar a vida (e os pensamentos) e fazer escolhas conscientes. Para quem gosta de testar a sorte, os números ligados a cada signo vibram com mais força hoje, especialmente quando usados com intenção clara.
