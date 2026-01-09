Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (9) podem render uma surpresa

O dia favorece decisões certeiras, limpeza de caminhos e escolhas feitas com estratégia

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:23

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você estava esperando um dia mais "pé no chão" para confiar na intuição sem exageros, ele chegou. Nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, o céu forma um dos aspectos mais estáveis da semana: a Lua segue em Virgem e se aproxima de um trígono perfeito com o Sol em Capricórnio.

Na prática, isso significa foco, organização e sorte que vem do planejamento, nada de impulsividade.

É um dia excelente para eliminar excessos, organizar a vida (e os pensamentos) e fazer escolhas conscientes. Para quem gosta de testar a sorte, os números ligados a cada signo vibram com mais força hoje, especialmente quando usados com intenção clara.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Hoje não adianta atropelar etapas. A Lua pede atenção aos detalhes e o Sol exige responsabilidade.
  • Números da sorte: 16, 24, 43

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Um dos dias mais favoráveis da semana. Segurança, prazer e praticidade caminham juntos.
  • Números da sorte: 5, 32, 58

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco se volta para casa e vida emocional. Menos ruído, mais silêncio produtivo.
  • Números da sorte: 12, 19, 37

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Conversas importantes podem destravar situações paradas. Use a razão a seu favor.
  • Números da sorte: 8, 26, 41

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Hora de olhar para o bolso com maturidade. O céu pede menos excesso e mais estratégia.
  • Números da sorte: 3, 21, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Com a Lua no seu signo, você assume o controle. Clareza mental e autoconfiança em alta.
  • Números da sorte: 1, 15, 30

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Dia mais introspectivo. O céu convida a uma faxina emocional silenciosa..
  • Números da sorte: 9, 27, 48

  • Escorpião (23/10 a 21/11) 
    Projetos em grupo ganham força quando há objetivos claros.
  • Números da sorte: 7, 22, 59

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O céu pede resultados concretos. Ideias só funcionam se saírem do papel..
  • Números da sorte: 10, 33, 45

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Com o Sol no seu signo, decisões ganham peso e clareza..
  • Números da sorte: 11, 28, 60

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Encerrar ciclos é essencial agora. Resolver pendências traz alívio imediato.
  • Números da sorte: 4, 13, 44

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    As relações pedem mais realidade e menos idealização..
  • Números da sorte: 2, 18, 51

  • Dica astral do dia: Com a força dos signos de Terra dominando o céu, a sorte não vem do impulso, mas da escolha consciente. Se for apostar, faça isso com intenção, foco e sem exageros. Hoje, o universo recompensa quem age com estratégia.

