ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (9) podem render uma surpresa

O dia favorece decisões certeiras, limpeza de caminhos e escolhas feitas com estratégia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:23

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você estava esperando um dia mais "pé no chão" para confiar na intuição sem exageros, ele chegou. Nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, o céu forma um dos aspectos mais estáveis da semana: a Lua segue em Virgem e se aproxima de um trígono perfeito com o Sol em Capricórnio.

Na prática, isso significa foco, organização e sorte que vem do planejamento, nada de impulsividade.

É um dia excelente para eliminar excessos, organizar a vida (e os pensamentos) e fazer escolhas conscientes. Para quem gosta de testar a sorte, os números ligados a cada signo vibram com mais força hoje, especialmente quando usados com intenção clara.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Hoje não adianta atropelar etapas. A Lua pede atenção aos detalhes e o Sol exige responsabilidade.



Hoje não adianta atropelar etapas. A Lua pede atenção aos detalhes e o Sol exige responsabilidade. Números da sorte: 16, 24, 43

Touro (21/04 a 20/05)

Um dos dias mais favoráveis da semana. Segurança, prazer e praticidade caminham juntos.



Um dos dias mais favoráveis da semana. Segurança, prazer e praticidade caminham juntos. Números da sorte: 5, 32, 58

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O foco se volta para casa e vida emocional. Menos ruído, mais silêncio produtivo.



O foco se volta para casa e vida emocional. Menos ruído, mais silêncio produtivo. Números da sorte: 12, 19, 37

Câncer (21/06 a 22/07)

Conversas importantes podem destravar situações paradas. Use a razão a seu favor.



Conversas importantes podem destravar situações paradas. Use a razão a seu favor. Números da sorte: 8, 26, 41

Leão (22/07 a 22/08)



Hora de olhar para o bolso com maturidade. O céu pede menos excesso e mais estratégia. Números da sorte: 3, 21, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo, você assume o controle. Clareza mental e autoconfiança em alta.



Com a Lua no seu signo, você assume o controle. Clareza mental e autoconfiança em alta. Números da sorte: 1, 15, 30

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Dia mais introspectivo. O céu convida a uma faxina emocional silenciosa..



Dia mais introspectivo. O céu convida a uma faxina emocional silenciosa.. Números da sorte: 9, 27, 48

Escorpião (23/10 a 21/11)

Projetos em grupo ganham força quando há objetivos claros.

Projetos em grupo ganham força quando há objetivos claros. Números da sorte: 7, 22, 59

Sagitário (22/11 a 21/12)

O céu pede resultados concretos. Ideias só funcionam se saírem do papel..



O céu pede resultados concretos. Ideias só funcionam se saírem do papel.. Números da sorte: 10, 33, 45

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com o Sol no seu signo, decisões ganham peso e clareza..



Com o Sol no seu signo, decisões ganham peso e clareza.. Números da sorte: 11, 28, 60

Aquário (20/01 a 18/02)

Encerrar ciclos é essencial agora. Resolver pendências traz alívio imediato.



Encerrar ciclos é essencial agora. Resolver pendências traz alívio imediato. Números da sorte: 4, 13, 44

Peixes (20/02 a 20/03)

As relações pedem mais realidade e menos idealização..



As relações pedem mais realidade e menos idealização.. Números da sorte: 2, 18, 51