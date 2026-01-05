SERVIÇO

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Atendimento acontece no estádio Barradão e na loja Ferreira Costa da Avenida Paralela

Millena Marques

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:13

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel permanece em Salvador neste início de 2026. As carretas estão no estádio Barradão, no bairro de Canabrava, e na loja Ferreira Costa da Avenida Paralela. O atendimento, que é gratuito e por ordem de chegada, acontece até o próximo sábado (10). Os serviços disponíveis são 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Para emitir a CIN, é necessário apresentar certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC aceita certidões conservadas, com todas as informações preenchidas e com dados corretos e atualizados. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Confira a programação:

Barradão

De 5 a 9 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada

Ferreira Costa (Paralela)

De 7 a 9 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada