Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:13
O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel permanece em Salvador neste início de 2026. As carretas estão no estádio Barradão, no bairro de Canabrava, e na loja Ferreira Costa da Avenida Paralela. O atendimento, que é gratuito e por ordem de chegada, acontece até o próximo sábado (10). Os serviços disponíveis são 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).
Para emitir a CIN, é necessário apresentar certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC aceita certidões conservadas, com todas as informações preenchidas e com dados corretos e atualizados. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
Confira a programação:
Barradão
De 5 a 9 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada
Ferreira Costa (Paralela)
De 7 a 9 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada
Sábado, dia 10 de janeiro, de 8h às 12h, por ordem de chegada