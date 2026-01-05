Acesse sua conta
Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Atendimento acontece no estádio Barradão e na loja Ferreira Costa da Avenida Paralela

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:13

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel permanece em Salvador neste início de 2026. As carretas estão no estádio Barradão, no bairro de Canabrava, e na loja Ferreira Costa da Avenida Paralela. O atendimento, que é gratuito e por ordem de chegada, acontece até o próximo sábado (10). Os serviços disponíveis são 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Para emitir a CIN, é necessário apresentar certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC aceita certidões conservadas, com todas as informações preenchidas e com dados corretos e atualizados. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Confira a programação:

Barradão

De 5 a 9 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada

Ferreira Costa (Paralela)

De 7 a 9 de janeiro, de 8h às 17h, por ordem de chegada

Sábado, dia 10 de janeiro, de 8h às 12h, por ordem de chegada

