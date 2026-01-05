Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feminicídios com arma de fogo crescem 52% em 2025; Salvador e RMS concentram 11 casos

Dado é de uma pesquisa do Instituto Fogo Cruzado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:53

Cápsulas de balas
Cápsulas de balas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O número de feminicídios e tentativas de feminicídio cometidos com arma de fogo cresceu 52% em 2025 nas regiões metropolitanas de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Belém. O dado é de um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, que contabilizou 50 mulheres cis e trans vítimas desse tipo de violência em 2025, contra 33 registros em 2024.

Um dos aspectos mais alarmantes do estudo é a participação de agentes de segurança nesses crimes. Em média, a cada quatro casos de feminicídio praticados com arma de fogo em 2025, um teve como autor um agente do Estado. Ao todo, foram 12 ocorrências desse tipo, número superior ao registrado em 2024, quando houve oito casos.

Leia mais

Imagem - Vídeo mostra mulheres em festa de Réveillon antes de serem mortas por ex

Vídeo mostra mulheres em festa de Réveillon antes de serem mortas por ex

Imagem - Mulher é morta por atual companheira do ex-marido em Vitória da Conquista

Mulher é morta por atual companheira do ex-marido em Vitória da Conquista

Imagem - Emboscada: mulher é atraída para buscar filha e acaba morta a tiros; saiba mais

Emboscada: mulher é atraída para buscar filha e acaba morta a tiros; saiba mais

Salvador e Região Metropolitana

Em Salvador e Região Metropolitana, foram mapeados 11 casos de feminicídio ou tentativas cometidas com arma de fogo em 2025.

Entre os episódios registrados está o assassinato de Rayane Barreto Marques dos Santos, de 20 anos, morta a tiros pelo namorado dentro de um apartamento no Residencial Lagoa da Paixão, no bairro Moradas da Lagoa. O crime ocorreu no dia 22 de novembro.

Outro caso citado no levantamento aconteceu no dia 21 de novembro, quando Joseane Cássia dos Santos foi encontrada morta, com marcas de tiros, dentro de um veículo estacionado em um supermercado na Avenida Elmo Serejo de Farias, no bairro da CIA I, em Salvador. Um homem encontrado sem vida no local teria sido o autor dos disparos

Tags:

Bahia Crime Salvador

Mais recentes

Imagem - Cena impressionante: raio cai ao lado de homem montado a cavalo em cidade da Bahia; veja

Cena impressionante: raio cai ao lado de homem montado a cavalo em cidade da Bahia; veja
Imagem - Bahia registra mais de 150 mil raios nos três primeiros dias de janeiro

Bahia registra mais de 150 mil raios nos três primeiros dias de janeiro
Imagem - Herdeiro do grupo Rodobens morre durante férias com a família em Trancoso; saiba mais

Herdeiro do grupo Rodobens morre durante férias com a família em Trancoso; saiba mais

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
03

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios
04

Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios