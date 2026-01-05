CRIME

Feminicídios com arma de fogo crescem 52% em 2025; Salvador e RMS concentram 11 casos

Dado é de uma pesquisa do Instituto Fogo Cruzado

Millena Marques

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:53

Cápsulas de balas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O número de feminicídios e tentativas de feminicídio cometidos com arma de fogo cresceu 52% em 2025 nas regiões metropolitanas de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Belém. O dado é de um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, que contabilizou 50 mulheres cis e trans vítimas desse tipo de violência em 2025, contra 33 registros em 2024.

Um dos aspectos mais alarmantes do estudo é a participação de agentes de segurança nesses crimes. Em média, a cada quatro casos de feminicídio praticados com arma de fogo em 2025, um teve como autor um agente do Estado. Ao todo, foram 12 ocorrências desse tipo, número superior ao registrado em 2024, quando houve oito casos.

Salvador e Região Metropolitana

Em Salvador e Região Metropolitana, foram mapeados 11 casos de feminicídio ou tentativas cometidas com arma de fogo em 2025.

Entre os episódios registrados está o assassinato de Rayane Barreto Marques dos Santos, de 20 anos, morta a tiros pelo namorado dentro de um apartamento no Residencial Lagoa da Paixão, no bairro Moradas da Lagoa. O crime ocorreu no dia 22 de novembro.