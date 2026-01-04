FEMINICÍDIO EM REMANSO

Vídeo mostra mulheres em festa de Réveillon antes de serem mortas por ex

Suspeito ateou fogo na casa com as vítimas e tirou a própria vida



Elaine Sanoli

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:07

Vítimas curtiram festa de Reveillon em Remanso Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Micaela e Kacymyra dançando juntas em uma festa de Réveillon, um dia antes de serem mortas após a casa em que estavam, na cidade de Remanso, no norte da Bahia, ser incendiada. Os corpos das duas foram encontrados carbonizados na madrugada deste sábado (3).

As duas estavam presentes na celebração da virada do ano da prefeitura. No vídeo, já está amanhecendo quando as duas aparecem abraçadas, dançando juntas e acenando para a câmera que gravava o momento.

Casal morreu carbonizado 1 de 5

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 25ª CIPM foram acionadas por volta das primeiras horas da manhã para conter um incêndio em um imóvel na Avenida José Dias Ribeiro.

Ao chegarem ao local, os agentes, com o auxílio de moradores, conseguiram debelar as chamas, mas encontraram três corpos já sem vida no interior da casa.

O terceiro corpo é de Igor Galvão de Sousa, de 31 anos, ex-companheiro de uma das vítimas. As investigações indicam que ele tenha tirado a própria vida após atear fogo na casa. As duas mulheres mantinham um relacionamento e estavam no quarto quando foram surpreendidas por Igor. O homem teria invadido o imóvel e ateado fogo deliberadamente ao cômodo.