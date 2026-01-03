BAHIA

Duas mulheres morrem carbonizadas e suspeito é encontrado morto em Remanso, na Bahia

Vítimas foram surpreendidas em casa durante a madrugada; o autor do crime, ex-companheiro de uma das mulheres, teria provocado o incêndio e tirado a própria vida.

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:32

Duas mulheres morrem carbonizadas dentro de casa na Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um crime brutal chocou o município de Remanso, no Norte da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (2). Duas mulheres, identificadas pela TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, como Micaela e Kacymyra, morreram após terem a casa incendiada. O principal suspeito, Igor Galvão de Sousa, de 31 anos, ex-companheiro de uma das vítimas, também foi encontrado morto no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 25ª CIPM foram acionadas por volta das primeiras horas da manhã para conter um incêndio em um imóvel na Avenida José Dias Ribeiro. Ao chegarem ao local, os agentes, com o auxílio de moradores, conseguiram debelar as chamas, mas encontraram os três corpos já sem vida no interior da casa.

As investigações preliminares da Polícia Civil apontam que as duas mulheres mantinham um relacionamento e estavam no quarto quando foram surpreendidas por Igor. O homem teria invadido o imóvel e ateado fogo deliberadamente ao cômodo.

Há indícios de que, após cometer o crime, Igor tenha tirado a própria vida. O caso está sendo tratado pela Delegacia Territorial de Remanso como feminicídio seguido de suicídio.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no imóvel e remover os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Exames complementares devem confirmar as causas exatas das mortes e auxiliar na identificação formal das vítimas.