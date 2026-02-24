Acesse sua conta
Mãe de Davi Brito é acusada de homofobia após criticar beijo em novela da Globo

Elisângela Brito utilizou argumentos religiosos para comentar cena entre as personagens Lorena e Juquinha, de 'Três Graças'

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:31

Mãe de vencedor cita biblia em post com casal lesbico Crédito: Redes Sociais

Mãe dos influenciadores Davi e Raquel Brito, Elisângela Brito voltou a ser alvo de polêmicas nas redes sociais. Dessa vez, o motivo foi um comentário deixado por ela em uma publicação oficial da TV Globo sobre a novela "Três Graças". O post exibia os bastidores de uma cena de beijo entre as personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski).

Ao interagir com a postagem, Elisângela utilizou um tom religioso para manifestar desaprovação ao relacionamento homoafetivo exibido na trama das nove. “Jesus deixou uma ordem, mas o ser humano tá desobedecendo. Cada um dará conta de si”, escreveu ela.

A declaração foi rapidamente interpretada como homofóbica, gerando uma onda de indignação entre os internautas. Diversos usuários criticaram a postura de Elisângela, apontando o uso da religião para justificar preconceitos. “Que mulher sem noção fazendo um comentário super homofóbico e sem necessidade”, disparou o usuário de uma rede social, diante do comentário.

Algumas críticas chegaram a citar o comportamento de seu filho, Davi Brito, vencedor do BBB 24, para contrapor o julgamento moral feito por ela: “Sendo que o filho dela é um [mau caráter], machista...mas o problema são as meninas”, afirmou uma terceira usuária.

Até o momento, Elisângela não se manifestou sobre as acusações ou sobre a possibilidade de apagar o comentário.

Tags:

Bíblia Bbb Homofobia Davi Brito Jesus

