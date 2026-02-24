FIQUE DE OLHO NOS BRITOS

Mãe de Davi Brito é acusada de homofobia após criticar beijo em novela da Globo

Elisângela Brito utilizou argumentos religiosos para comentar cena entre as personagens Lorena e Juquinha, de 'Três Graças'

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:31

Mãe de vencedor cita biblia em post com casal lesbico Crédito: Redes Sociais

Mãe dos influenciadores Davi e Raquel Brito, Elisângela Brito voltou a ser alvo de polêmicas nas redes sociais. Dessa vez, o motivo foi um comentário deixado por ela em uma publicação oficial da TV Globo sobre a novela "Três Graças". O post exibia os bastidores de uma cena de beijo entre as personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski).

Ao interagir com a postagem, Elisângela utilizou um tom religioso para manifestar desaprovação ao relacionamento homoafetivo exibido na trama das nove. “Jesus deixou uma ordem, mas o ser humano tá desobedecendo. Cada um dará conta de si”, escreveu ela.

A declaração foi rapidamente interpretada como homofóbica, gerando uma onda de indignação entre os internautas. Diversos usuários criticaram a postura de Elisângela, apontando o uso da religião para justificar preconceitos. “Que mulher sem noção fazendo um comentário super homofóbico e sem necessidade”, disparou o usuário de uma rede social, diante do comentário.

Elisângela Brito, mãe de Davi, campeão do BBB24, publica comentário de teor homofóbico em postagem sobre casal lésbico da novela “Três Graças”.



“Jesus deixou uma ordem, mas o ser humano está desobedecendo. Cada um dará conta de si.” pic.twitter.com/KF66pJ8H44 — poponze (@poponze) February 24, 2026

Algumas críticas chegaram a citar o comportamento de seu filho, Davi Brito, vencedor do BBB 24, para contrapor o julgamento moral feito por ela: “Sendo que o filho dela é um [mau caráter], machista...mas o problema são as meninas”, afirmou uma terceira usuária.