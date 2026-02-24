Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinco cidades da Bahia estão sob alerta vermelho de temporais e alagamentos

Veja a lista de municípios citados pelo Inmet

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:44

Cidades baianas ficam alagadas com forte chuva
Cidades baianas ficam alagadas com forte chuva  Crédito: Reprodução

O extremo-sul da Bahia está sob alerta vermelho de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi publicado na manhã desta terça-feira (24) e segue válido até a sexta-feira (27). O aviso representa 'grande perigo' para alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 

As cidades citadas são: Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Mucuri e Nova Viçosa. Em caso de chuvas intensas, o Inmet indica que os moradores desliguem aparelhos elétricos, estejam atentos em caso de alterações nas encostas e busquem a Defesa Civil, em caso de transtornos.

Além da Bahia, o instituto cita ainda cidades localizadas nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O alerta é válido para cidades que registraram volumes de chuva significativos nos últimos dias. 

Veja como ficaram as cidades de Cipó e Ribeira do Amparo com a forte chuva

Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Ribeira do Amparo por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Ribeira do Amparo por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
Cipó por Reprodução
1 de 17
Cipó por Reprodução

Bahia sob alerta 

Além do aviso vermelho, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ainda aviso de intensas com grau de severidade classificado como 'perigo' (laranja) para quase todas as cidades baianas, incluindo Salvador. O aviso teve início às 9h30 desta terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de quinta-feira (27).

Entre as cidades incluídas no alerta estão Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Barreiras, Juazeiro e Porto Seguro, além de municípios do interior e da Região Metropolitana. Confira a lista completa aqui

Mais recentes

Imagem - Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha

Hospital de Salvador realiza novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas; veja como conseguir ficha
Imagem - Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador

Líder do tráfico de Aracaju é preso na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

Advogado foragido é preso dentro de agência bancária na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta