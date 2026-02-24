Cinco cidades da Bahia estão sob alerta vermelho de temporais e alagamentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:44
O extremo-sul da Bahia está sob alerta vermelho de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi publicado na manhã desta terça-feira (24) e segue válido até a sexta-feira (27). O aviso representa 'grande perigo' para alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
As cidades citadas são: Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Mucuri e Nova Viçosa. Em caso de chuvas intensas, o Inmet indica que os moradores desliguem aparelhos elétricos, estejam atentos em caso de alterações nas encostas e busquem a Defesa Civil, em caso de transtornos.
Além do aviso vermelho, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ainda aviso de intensas com grau de severidade classificado como 'perigo' (laranja) para quase todas as cidades baianas, incluindo Salvador. O aviso teve início às 9h30 desta terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de quinta-feira (27).
Entre as cidades incluídas no alerta estão Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Barreiras, Juazeiro e Porto Seguro, além de municípios do interior e da Região Metropolitana. Confira a lista completa aqui.