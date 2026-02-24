RISCO

Cinco cidades da Bahia estão sob alerta vermelho de temporais e alagamentos

Veja a lista de municípios citados pelo Inmet

Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:44

Cidades baianas ficam alagadas com forte chuva Crédito: Reprodução

O extremo-sul da Bahia está sob alerta vermelho de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi publicado na manhã desta terça-feira (24) e segue válido até a sexta-feira (27). O aviso representa 'grande perigo' para alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

As cidades citadas são: Caravelas, Ibirapuã, Lajedão, Mucuri e Nova Viçosa. Em caso de chuvas intensas, o Inmet indica que os moradores desliguem aparelhos elétricos, estejam atentos em caso de alterações nas encostas e busquem a Defesa Civil, em caso de transtornos.

Além da Bahia, o instituto cita ainda cidades localizadas nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O alerta é válido para cidades que registraram volumes de chuva significativos nos últimos dias.

Veja como ficaram as cidades de Cipó e Ribeira do Amparo com a forte chuva 1 de 17

Bahia sob alerta

Além do aviso vermelho, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ainda aviso de intensas com grau de severidade classificado como 'perigo' (laranja) para quase todas as cidades baianas, incluindo Salvador. O aviso teve início às 9h30 desta terça-feira (24) e segue válido até as 23h59 de quinta-feira (27).