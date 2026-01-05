Prefeitura de cidade baiana suspende serviços de hospital após fortes chuvas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:56
A Prefeitura de Lamarão, no nordeste baiano, suspendeu temporariamente os serviços do Hospital Municipal por causa das fortes chuvas registradas no último domingo (4). De acordo com o comunicado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) continua disponível, com sede em Serrinha, cidade vizinha.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o PSF I passa a funcionar como hospital para atendimentos de urgência e emergência. Durante esse período, os atendimentos do PSF Sede I e do PSF Sede II serão concentrados no PSF SEDE II, que passa a receber a demanda das duas unidades.
Em nota, a prefeitura pediu para que a população tenha cuidado com fios soltos, estruturas danificadas e áreas de risco. Aos servidores públicos, a gestão solicitou a verificação de possíveis danos nos locais de trabalho para que equipamentos e materiais sejam preservados.
De acordo com a prefeita da cidade, Pró Ninha, a forte que atingiu Lamarão no final de semana danificou telhados e derrubou diversas áreas. “Peço calma à nossa população. Graças a Deus, até o momento não tivemos nenhum registro de ocorrência nem danos à vida humana. Seguimos atentos, acompanhando tudo de perto e cuidando da nossa gente”, disse.
Em caso de emergência, ligue 192. Para qualquer necessidade de atendimento, entre em contato pelo telefone (75) 98345-2979.