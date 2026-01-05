Acesse sua conta
Acima dos 30°C: confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Ventos úmidos advindos do oceano favorecerão a ocorrência de chuvas pontuais na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:07

Porto da Barra nesta sexta-feira (24)
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador vai enfrentar mais uma semana de calor intenso. De acordo com o boletim da Defesa Civil (Codesal), a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável, com predomínio de sol na maior parte dos dias. Os ventos úmidos advindos do oceano favorecerão a ocorrência de chuvas pontuais. Confira abaixo a previsão do tempo na capital baiana até o próximo domingo (11).

Segunda-feira (05/01): sol entre nuvens, com 30% de chance de chuva. Ventos fortes, com velocidade de 37 km/h. Temperaturas variam entre 24°C e 35°C.

Terça-feira (06/01): sol com algumas nuvens, 20% de chance de chuva. Ventos moderados, a 23 km/h. Mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Quarta-feira (07/01): sol entre nuvens, 30% de chance de chuva. Ventos fracos, com 19 km/h. Temperaturas entre 22°C e 33°C.

Quinta-feira (08/01): céu com chuva passageira, 60% de chance de chuva. Ventos fracos, a 18 km/h. Mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Sexta-feira (09/01): chuva intercalada com períodos de sol, 60% de chance de chuva. Ventos moderados, a 20 km/h. Temperaturas variam de 22°C a 31°C.

Sábado (10/01): sol com pancadas de chuva, 40% de chance de chuva. Ventos moderados, a 20 km/h. Mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Dia de sol levou soteropolitanos e turistas ao Porto da Barra

Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Larissa Almeida/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 5
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Larissa Almeida/CORREIO

Domingo (11/01): sol entre nuvens com chuva, 40% de chance de chuva. Ventos moderados, a 23 km/h. Temperaturas entre 22°C e 33°C.

O informativo foi atualizado nesta segunda-feira (5), às 9h. Em caso de emergência, a orientação é ligar para o Disque 199.

