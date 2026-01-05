ACIDNTE

Batida frontal na Orla deixa dois feridos presos às ferragens em Ondina

Colisão entre caminhão e caminhonete interditou trecho da Avenida Oceânica

Nauan Sacramento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:58

Acidente na Orla Crédito: Nauan Sacramento/CORREIO

Duas pessoas ficaram presas às ferragens após um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (5), na Avenida Oceânica, no bairro da Ondina, em Salvador. A batida envolveu um caminhão de carga e uma caminhonete e provocou lentidão intensa no trânsito da região.

Os dois homens identificados como Emerson José e Roberto Carlos da Conceição foram surpreendidos com uma batida contra o caminhão de Carlos de Oliveira Silva, de acordo com o responsável pelo carro onde os rapazes estavam, o veículo da empresa foi usado fora das atividades regulares.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Civil, os dois ocupantes da caminhonete já foram retirados dos veículos e passam bem. Eles receberam atendimento no local e foram encaminhados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde. O motorista do caminhão não sofreu lesões e passa bem.

Imagens feitas logo após a colisão mostram a caminhonete parcialmente esmagada sob a parte frontal do caminhão. As vítimas estavam no carro de passeio, que ficou bastante danificado com o impacto. O caminhão veio de Cruz das Almas e trazia alimentos para vender em mercado, como batatas, pamonha. Trabalhadores agora descarregam a carga do caminhão envolvido no acidente.