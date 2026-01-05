ATENÇÃO, MOTORISTA

Bairros de Salvador sofrem alteração de trânsito a partir desta segunda (5); confira mudanças

Modificações acontecem por conta da Festa de Reis

Esther Morais

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:45

Festa de Reis provoca alterações no trânsito da Lapinha e Liberdade Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Festa de Reis, tradicional celebração popular, provoca alterações no trânsito no bairro da Lapinha e áreas adjacentes nesta segunda (5) e na terça-feira (6). As mudanças no fluxo de veículos serão nas seguintes vias: Largo da Lapinha, Largo da Soledade (retorno antes das barreiras de trânsito) e Estrada da Liberdade (até o Colégio Pirajá, com retorno para o Largo da Lapinha).

A partir das 17h da segunda-feira até 1h da quarta-feira (7), ficam proibidos a circulação e o estacionamento de veículos nas vias laterais à Praça da Lapinha.

O tráfego de veículos será interditado na segunda e terça, a partir das 17h, nas seguintes vias: Estrada da Liberdade (trecho entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha), Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima e Rua Emídio dos Santos (trecho compreendido entre a Rua São José de Cima e o Ifba).

Serão instaladas barreiras fixas (BF), a partir das 17h, na segunda e terça, nas ruas Brigadeiro Pessoa da Silva, Campos França e Francisco Blanco. Nos mesmos dias e horários, barreiras móveis (BM) serão implantadas na Estrada da Liberdade/Rua Pero Vaz (desvio) e na Estrada da Liberdade/Largo da Soledade/Rua Saldanha Marinho.

Os condutores terão como opções de tráfego as seguintes rotas: para quem precisa se deslocar da Lapinha ou da Liberdade em direção ao Centro, deve utilizar a Rua Pero Vaz, Rua Dr. Eduardo Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes e Baixa de Quintas (Rua General Argolo/Estrada da Rainha).