Bairros de Salvador sofrem alteração de trânsito a partir desta segunda (5); confira mudanças

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:45
A Festa de Reis, tradicional celebração popular, provoca alterações no trânsito no bairro da Lapinha e áreas adjacentes nesta segunda (5) e na terça-feira (6). As mudanças no fluxo de veículos serão nas seguintes vias: Largo da Lapinha, Largo da Soledade (retorno antes das barreiras de trânsito) e Estrada da Liberdade (até o Colégio Pirajá, com retorno para o Largo da Lapinha).
A partir das 17h da segunda-feira até 1h da quarta-feira (7), ficam proibidos a circulação e o estacionamento de veículos nas vias laterais à Praça da Lapinha.
O tráfego de veículos será interditado na segunda e terça, a partir das 17h, nas seguintes vias: Estrada da Liberdade (trecho entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Lapinha), Corredor da Lapinha, Largo da Soledade, Ladeira da Soledade, Rua São José de Cima e Rua Emídio dos Santos (trecho compreendido entre a Rua São José de Cima e o Ifba).
Serão instaladas barreiras fixas (BF), a partir das 17h, na segunda e terça, nas ruas Brigadeiro Pessoa da Silva, Campos França e Francisco Blanco. Nos mesmos dias e horários, barreiras móveis (BM) serão implantadas na Estrada da Liberdade/Rua Pero Vaz (desvio) e na Estrada da Liberdade/Largo da Soledade/Rua Saldanha Marinho.
Os condutores terão como opções de tráfego as seguintes rotas: para quem precisa se deslocar da Lapinha ou da Liberdade em direção ao Centro, deve utilizar a Rua Pero Vaz, Rua Dr. Eduardo Santos, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Rodrigo de Menezes e Baixa de Quintas (Rua General Argolo/Estrada da Rainha).
No sentido contrário, o tráfego deve seguir pela Rua Emídio dos Santos, Ladeira da Soledade, Largo da Lapinha, Largo do Queimadinho, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Dr. Eduardo Santos, Rua Pero Vaz e Estrada da Liberdade.