CEO do McDonald's vira piada após provar novo hambúrguer: 'Está com medo?'

Em vídeo com degustação do Big Arch, Chris Kempczinski ainda chamou lançamento de 'produto' e foi criticado

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:38

Chris Kempczinski viralizou ao provar o novo hambúrguer do McDonald's Crédito: Reprodução/Instagram

O Big Arch Burger, apresentado como o maior hambúrguer da história do McDonald's, mal foi lançado nos Estados Unidos e virou meme. Tudo por causa do CEO global da marca, Chris Kempczinski. Ele resolveu postar um vídeo em que provava o lançamento, mas o tiro saiu pela culatra, e o executivo acabou virando piada nas redes sociais.

No registro, divulgado em seu perfil no Instagram, Chris aparece experimentando o sanduíche, que já vinha sendo testado em países como Canadá, Portugal e Alemanha antes de chegar oficialmente aos EUA nesta semana. A intenção era simples: gerar expectativa para a estreia no país. Mas o resultado tomou outro rumo com a reação do executivo e sua escolha de palavras.

No vídeo, Kempczinski apresenta os ingredientes, descreve o tamanho do lanche e afirma: "Eu amo este produto, é muito bom". A escolha da palavra "produto" para se referir ao hambúrguer virou alvo imediato de críticas. Parte dos usuários apontou que o termo reforçaria um distanciamento corporativo em relação ao consumidor. "Me assusta quando você chama comida de ‘produto’”, escreveu um internauta.

Ao tentar morder o sanduíche, o executivo admite que não sabia "como atacá-lo". A gravação ultrapassou 3 milhões de visualizações e passou a circular também no X, TikTok e Reddit, impulsionada principalmente por comentários que ironizavam a postura do CEO diante da câmera.

A primeira mordida, considerada pequena por muitos internautas, gerou comentários. "Ele definitivamente não come no McDonald’s", escreveu um usuário. Outro afirmou: "Isso foi a coisa mais artificial que já vi". "Por que ele parece estar com medo de morder?", questionou mais uma pessoa. "A aura dele grita salada de couve", comentou outra. "Ele age como se nunca tivesse visto um hambúrguer antes. Impressionado com sementes de gergelim", disse mais uma.

Houve ainda comparações com cenas de animações como "Os Simpsons", em que personagens promovem alimentos de maneira caricata. Outros sugeriram que a gravação parecia uma esquete, como se o CEO estivesse interpretando um papel. Até mesmo o arquirrival do McDonald's, o Burger King, entrou na brincadeira. "A gente também não conseguiu terminar", escreveu a conta britânica da rede de fast food.