Como são os apartamentos de R$ 8,6 milhões de Deborah Secco em Miami que impressionam pelo luxo e alto padrão

Atriz investiu em imóveis no luxuoso Palma Miami Beach e diz que as propriedades “vão se pagar sozinhas”

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 10:00

Deborah Secco compra imóveis de luxo em Miami
Deborah Secco compra imóveis de luxo em Miami Crédito: Reprodução

A atriz Deborah Secco acaba de ampliar seu portfólio de investimentos, e em grande estilo. A artista revelou ter adquirido dois apartamentos em Miami, nos Estados Unidos, ambos localizados no residencial Residencial Palma Miami Beach, um dos empreendimentos mais desejados por brasileiros na cidade.

Em entrevistas recentes, Deborah contou que as novas propriedades não serão para uso próprio, mas sim para locação por temporada. “Os imóveis vão se pagar sozinhos enquanto valorizam cada vez mais”, explicou a atriz, que pretende transformar os espaços em “casas autossuficientes”, gerando renda e valorização ao mesmo tempo.

O Palma Miami Beach é conhecido por seu estilo praiano contemporâneo e por oferecer plantas abertas e modernas. A unidade mais cara do empreendimento pode custar US$ 1,62 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões), com 78 m² de área interna e 28 m² de varanda, e entrega prevista para o próximo ano.

Residencial Palma Miami Beach

Residencial Palma Miami Beach
Interior de apartamento no residencial Palma Miami Beach
Interior de apartamento no residencial Palma Miami Beach
Interior de apartamento no residencial Palma Miami Beach
Interior de apartamento no residencial Palma Miami Beach
1 de 5
Residencial Palma Miami Beach

Alguns apartamentos oferecem vista panorâmica para o mar e para a baía, além de varandas privativas e pé-direito de até três metros. Todas as unidades têm portas de vidro do chão ao teto, sistema de ar-condicionado inteligente e infraestrutura completa de tecnologia, incluindo internet de alta velocidade e eletrodomésticos importados.

As cozinhas contam com armários europeus, bancadas em pedra e pia de aço inox com torneira retrátil, enquanto os banheiros têm acabamentos em porcelanato, pias duplas e metais de padrão europeu.

A compra foi intermediada pela corretora Vivian Mellim, conhecida por apresentar imóveis de luxo a celebridades brasileiras na Flórida.

Com o investimento, Deborah Secco se junta à lista de artistas brasileiros que escolheram Miami como destino para investir, e lucrar, no mercado imobiliário de alto padrão.

