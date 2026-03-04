REALITY

No BBB 26, Juliano Floss entra no Quarto Secreto e Breno revela: 'O paredão falso é meu'

Dançarino foi convocado pelo Big Boss para cumprir um desafio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:13

Juliano Floss chega ao Quarto Secreto do 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

Na manhã desta quarta-feira (4), o clima de tranquilidade na sala do BBB 26 foi abalado pela voz do Big Boss. Com uma ordem direta para vestir o macacão e se dirigir à despensa para cumprir um desafio, Juliano Floss deixou os aliados em choque e partiu sob um clima de despedida. "Se eu não voltar, foi um prazer", disparou ele, sem imaginar o que o esperava do outro lado da porta.

Ao chegar no Quarto Secreto, Juliano não encontrou o vazio, mas sim o rosto sorridente de Breno, que acreditava ter sido eliminado no último paredão. O encontro teve gritos, abraços e a revelação que mudou tudo. "O paredão falso era o meu!", celebrou Breno, que foi quem escolheu Juliano para dividir os privilégios do exílio estratégico.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26 1 de 6

Relembre:

Breno venceu a votação do Paredão Falso com 54,66% dos votos, deixando Alberto Cowboy e Jordana para trás. Agora, ele e Juliano têm acesso a cenas exclusivas da casa e fichas de áudio para ouvir o que os "amigos" andam falando pelas costas. Breno já garantiu sua imunidade para a próxima formação e volta para a casa hoje (4), ao vivo, logo após a novela Três Graças.

Enquanto a dupla comemora no quarto, o embate entre os veteranos Ana Paula Renault e Babu Santana atingiu o ponto de não retorno. O que antes era uma aliança virou uma guerra de acusações. Babu não poupou críticas ao jogo da jornalista: "Meu cachê é muito caro para os seus roteiros", disparou o ator, acusando a sister de preparar o terreno para atacá-lo.

Ana Paula, por sua vez, resgatou mágoas antigas e acusou Babu de "jogo sujo" e traição. O clima pesou tanto que até Breno, antes de ser "eliminado", já havia confessado que sua confiança em Ana Paula estava abalada após trocas de votos mal explicadas.