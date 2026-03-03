NOVELA DAS 6

Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a voltar às novelas após 50 anos; veja detalhes

Cantor fará uma participação na reta final de 'Êta Mundo Melhor!'

Djavan e Jeniffer Nascimento cantam juntos na reta final de Êta Mundo Melhor! Crédito: Globo/Beatriz Damy

Djavan não pisava em um set de gravação de novelas desde 1974, quando fez uma pontinha em 'Corrida do Ouro'. Mas o que mudou agora? Segundo Jeniffer Nascimento, foi a força da narrativa. A atriz explicou que a trajetória de Dita em 'Êta Mundo Melhor!' toca em feridas reais, como o apagamento de artistas negros que, no passado, precisavam cantar escondidos enquanto outros levavam o crédito.

"Falei: 'Gente, tem que ser o Djavan'", contou Jeniffer. Para ela, o cantor é o símbolo máximo da luz que a música preta trouxe para o Brasil. Ela decidiu arriscar, ligou para o cantor e explicou a importância política e artística da cena e Djavan aceitou o desafio de viver um cantor de rádio dos anos 40/50 na reta final da novela.

O programa 'Mais Você' mostrou trechos inéditos da dupla soltando a voz em um clássico: 'Eu Sei que Vou te Amar'. Jeniffer confessou que o desafio não foi só afinar a voz, mas segurar o choro. "Tentei desligar 100% a Jeniffer. Se a fã aparecesse, a música não saía", brincou a atriz, que precisou focar totalmente na personagem para não travar diante do ídolo.