Ator de "Êta Mundo Melhor!" diz que “nunca fez segredo” sobre ser gay

Artista contou mais sobre processo de autoaceitação dentro da comunidade LGBTQIAPN+

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 22:09

O ator Fábio de Luca, que vive o detetive Sabiá em “Êta Mundo Melhor” disse, em entrevista à CNN, sobre o momento em que vive, estreando em novelas na trama das seis. Fábio contou um pouco sobre sexualidade, autoaceitação e sua atuação.

Ele contou que não faz segredo sobre sua sexualidade. “Quando a oportunidade aparece, falo com naturalidade. Não é um tema que eu fique militando 24 horas por dia, mas é parte de quem eu sou. E quanto mais natural a gente trata, mais natural isso fica pra quem ouve", disse.

Fábio também se abriu sobre autoaceitação. Ele disse que trilhou um longo caminho até descobrir que “não tem nada de errado em ser exatamente quem você é”. O ator relembra que dentro da comunidade LGBTQIAPN+ sofreu pressão para ter um determinado tipo de corpo.

“Eu tento não me medir por essa régua, mas não é fácil, é um exercício diário. Eu já fui muito mais crítico e cruel comigo mesmo. Hoje, estou num processo de cuidar mais da saúde, de gostar mais do que vejo no espelho”, revelou.

Conhecido por suas esquetes no Porta dos Fundos, Fábio passou por uma grande transformação nos últimos anos. Após enfrentar um quadro de depressão durante a pandemia, período em que chegou a pesar 193 kg, ele decidiu se internar por três meses em um spa no interior do Paraná, onde perdeu mais de 20 kg.

