NOVELA DAS 6

Medeia se revolta e rasga mapa das esmeraldas em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (25)

A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson promete grandes reviravoltas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 16:00

Medeia se revolta e rasga mapa das esmeraldas em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (25) de Êta Mundo Melhor! promete emoções intensas. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, chega ao fim de mais uma semana repleta de drama, paixão e reviravoltas.



Estela enfrenta um momento delicado e sofre uma crise repentina, obrigando Celso a levá-la às pressas para o hospital. Preocupado, o rapaz busca ajuda de Lauro, que o aconselha a dar tempo para que a moça consiga se recuperar e retomar sua vida aos poucos.

Enquanto isso, Dita tenta animar os ânimos e faz uma surpresa para Candinho, demonstrando seu apoio em meio às dificuldades. Já Margarida, agora assumindo a identidade de Adamo, se apresenta a Lúcio na rádio, dando início a uma nova fase de sua transformação.

Na casa de Paixão, a falsa aparência de Ernesto engana mais uma vez: o vilão consegue convencer todos de que está se comportando bem com as crianças, deixando o tutor satisfeito.

A tensão cresce quando Cunegundes se recusa a dividir as esmeraldas com Medeia. Revoltada com a traição, Medeia perde o controle e rasga o mapa, colocando fim à aliança e abrindo uma nova guerra pelo tesouro.

Enquanto isso, Tamires revela a Olga que está apaixonada por Celso, e Paula se mostra aflita com o estado de saúde de Túlio. Já Zenaide coloca Sabiá contra a parede, exigindo que ele escolha entre ela e sua própria mãe, Pombinha.

Candinho, por sua vez, se mantém firme e recusa-se a deixar a delegacia sem a libertação de Policarpo. Em outro momento, Dita propõe acompanhar Anabela ao hospital para visitar Estela. Lá, uma cena inesperada emociona a todos: Anabela e Lauro ficam surpresos com a reação de Estela ao ver a menina.