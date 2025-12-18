Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:13
O clima astral desta quinta-feira, 18 de dezembro, coloca os relacionamentos em evidência. Não se trata de romance arrebatador ou grandes declarações, mas de conversas necessárias, escutas verdadeiras e escolhas mais maduras no amor.
Para muitos signos, o dia funciona como um espelho: aquilo que vem sendo evitado pode pedir espaço para ser resolvido. Evitar conflitos agora pode sair mais caro depois. Ao mesmo tempo, atitudes simples, como um gesto de cuidado ou uma conversa franca, têm poder de fortalecer laços.
O céu pede menos orgulho e mais empatia. Quem souber ouvir, ceder quando necessário e agir com clareza emocional tende a encerrar o dia com mais leveza no coração.