Zé Felipe ironiza polêmica e sai em defesa de Ana Castela após vídeo gerar revolta: 'Ela não é sapatão'

Cantor reagiu com deboche depois que influenciadoras foram criticadas por especular sobre a sexualidade da boiadeira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:40

Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Uma polêmica daquelas tomou conta das redes sociais nos últimos dias e acabou envolvendo Ana Castela, Zé Felipe e um grupo de influenciadoras digitais. Tudo começou após a circulação de um vídeo no TikTok em que jovens comentavam, em tom de brincadeira, sobre a sexualidade de pessoas famosas e internautas logo apontaram que uma das falas seria direcionada à cantora sertaneja.

Diante da repercussão negativa, Zé Felipe, de 27 anos, decidiu se manifestar. Em clima de ironia, o cantor publicou uma foto ao lado da namorada e escreveu: “Ela não é sapatão, beijo”, acompanhando a frase com emojis de riso e coração. A postagem viralizou rapidamente e foi interpretada como uma resposta direta às especulações.

O vídeo que deu origem à confusão reúne Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Em um trecho que repercutiu bastante, as influenciadoras fazem comentários sobre a vida íntima de celebridades, mesmo admitindo que não tinham como comprovar o que diziam.

“Tenho certeza que (nome censurado) é sapatão”, afirma uma delas. Na sequência, outra concorda e menciona até características físicas como justificativa, o que gerou forte reação do público.

Embora os nomes tenham sido abafados no áudio, muitos seguidores apontaram que as falas faziam referência a Ana Castela, o que levantou debates sobre exposição indevida, preconceito e limites do humor. A situação rapidamente saiu do controle e virou alvo de críticas nas redes.

Com a pressão, Vivi Wanderley se pronunciou publicamente e pediu desculpas. Em um comunicado, reconheceu o erro e admitiu que passou do limite: “Participei de uma brincadeira inadequada e falei sobre a vida de outras pessoas de forma irresponsável. A partir das críticas, entendi que errei e peço desculpas a todos os envolvidos.”

Depois, a influenciadora revelou que procurou Ana Castela diretamente para esclarecer a situação. Segundo Vivi, as duas conversaram no privado e resolveram o assunto. Ela ainda assumiu a contradição ao lembrar que já havia defendido um ex-namorado de julgamentos semelhantes no passado.

“Fui hipócrita. Sempre critiquei esse tipo de especulação e acabei fazendo igual.”

Apesar do pedido de desculpas, o episódio já havia ganhado grandes proporções. A manifestação de Zé Felipe, em tom de deboche, acabou funcionando como um ponto final na treta e ainda reforçou o apoio público à namorada.