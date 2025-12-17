Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe ironiza polêmica e sai em defesa de Ana Castela após vídeo gerar revolta: 'Ela não é sapatão'

Cantor reagiu com deboche depois que influenciadoras foram criticadas por especular sobre a sexualidade da boiadeira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:40

Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Uma polêmica daquelas tomou conta das redes sociais nos últimos dias e acabou envolvendo Ana Castela, Zé Felipe e um grupo de influenciadoras digitais. Tudo começou após a circulação de um vídeo no TikTok em que jovens comentavam, em tom de brincadeira, sobre a sexualidade de pessoas famosas e internautas logo apontaram que uma das falas seria direcionada à cantora sertaneja.

Diante da repercussão negativa, Zé Felipe, de 27 anos, decidiu se manifestar. Em clima de ironia, o cantor publicou uma foto ao lado da namorada e escreveu: “Ela não é sapatão, beijo”, acompanhando a frase com emojis de riso e coração. A postagem viralizou rapidamente e foi interpretada como uma resposta direta às especulações.

O vídeo que deu origem à confusão reúne Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Em um trecho que repercutiu bastante, as influenciadoras fazem comentários sobre a vida íntima de celebridades, mesmo admitindo que não tinham como comprovar o que diziam.

Leia mais

Imagem - Hoje (17 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso: escolhas definem os próximos passos dos signos

Hoje (17 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso: escolhas definem os próximos passos dos signos

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (17) prometem grandes resultados

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (17) prometem grandes resultados

Imagem - Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

“Tenho certeza que (nome censurado) é sapatão”, afirma uma delas. Na sequência, outra concorda e menciona até características físicas como justificativa, o que gerou forte reação do público.

Embora os nomes tenham sido abafados no áudio, muitos seguidores apontaram que as falas faziam referência a Ana Castela, o que levantou debates sobre exposição indevida, preconceito e limites do humor. A situação rapidamente saiu do controle e virou alvo de críticas nas redes.

Com a pressão, Vivi Wanderley se pronunciou publicamente e pediu desculpas. Em um comunicado, reconheceu o erro e admitiu que passou do limite: “Participei de uma brincadeira inadequada e falei sobre a vida de outras pessoas de forma irresponsável. A partir das críticas, entendi que errei e peço desculpas a todos os envolvidos.”

Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela

Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Vivi pede desculpa após episodio envolvendo sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declara para Ana Castela por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Vivi Wanderley por Reprodução/Redes Sociais
Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina em vídeo onde chamaram Ana Castela de “sapatão” por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após aparecer com olho inchado e deixar fãs preocupados, Ana Castela revela diagnóstico: 'Tá meio feio'

Zé Felipe comenta rivalidade entre Virginia e Ana Castela: 'Me incomoda'

Zé Felipe se defende após ser acusado de não saber ler: 'Não sou mestre da leitura'

'Só não tem sexo', afirma Roberta Miranda sobre relação com Zé Felipe

De Ivete Sangalo e Daniel Cady a Virginia e Zé Felipe, veja casais famosos que se separam em 2025

Depois, a influenciadora revelou que procurou Ana Castela diretamente para esclarecer a situação. Segundo Vivi, as duas conversaram no privado e resolveram o assunto. Ela ainda assumiu a contradição ao lembrar que já havia defendido um ex-namorado de julgamentos semelhantes no passado.

“Fui hipócrita. Sempre critiquei esse tipo de especulação e acabei fazendo igual.”

Apesar do pedido de desculpas, o episódio já havia ganhado grandes proporções. A manifestação de Zé Felipe, em tom de deboche, acabou funcionando como um ponto final na treta e ainda reforçou o apoio público à namorada.

Vale lembrar que Ana Castela já falou sobre o assunto anteriormente, em 2023, quando negou boatos semelhantes e afirmou que não se relaciona com mulheres. Ainda assim, a cantora voltou a ser alvo de comentários, reacendendo a discussão sobre limites e curiosidade.

Leia mais

Imagem - Sessão da Tarde sai do ar e Globo aposta em maratona de novelas; entenda

Sessão da Tarde sai do ar e Globo aposta em maratona de novelas; entenda

Imagem - Quarta-feira (17 de dezembro) mexe mais forte com emoções e decisões de alguns signos; veja quem sente mais

Quarta-feira (17 de dezembro) mexe mais forte com emoções e decisões de alguns signos; veja quem sente mais

Imagem - Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Tags:

zé Felipe ana Castela Sexualidade zé Felipe E ana Castela

Mais recentes

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': Sônia aceita se casar com Lauro nesta quarta (17)

'Êta Mundo Melhor!': Sônia aceita se casar com Lauro nesta quarta (17)
Imagem - Com agenda cheia, Oh Polêmico se apresenta em três cidades da Bahia; confira como adquirir ingressos

Com agenda cheia, Oh Polêmico se apresenta em três cidades da Bahia; confira como adquirir ingressos
Imagem - Quarta-feira (17 de dezembro) mexe mais forte com emoções e decisões de alguns signos; veja quem sente mais

Quarta-feira (17 de dezembro) mexe mais forte com emoções e decisões de alguns signos; veja quem sente mais

MAIS LIDAS

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
01

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio
02

Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
03

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
04

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo