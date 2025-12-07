Acesse sua conta
Zé Felipe comenta rivalidade entre Virginia e Ana Castela: 'Me incomoda'

Cantor participou de um jogo de perguntas com influenciadores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:36

Zé Felipe, Ana Castela e Virgínia Fonseca
Zé Felipe, Ana Castela e Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Ao participar de um jogo de perguntas e respostas com os influenciadores João Victor Cocá e Gabriel Vetuche, o cantor Zé Felipe falou, neste sábado (6), sobre uma suposta rivalidade entre sua ex-esposa, Virgínia Fonseca, e sua atual namorada, a sertaneja Ana Castela.

No jogo de perguntas chamado “Verdade ou Montaria”, o cantor foi questionado sobre qual seria a polêmica que gostaria de esclarecer ao público, caso tivesse a oportunidade. “Uma polêmica? Nossa, tem tantas aí, né?”, brincou o filho de Leonardo.

Após pensar um pouco, Zé Felipe trouxe à tona uma suposta rivalidade entre a influenciadora e a cantora. Durante a resposta, ele destacou que as especulações do público sobre a relação das duas o incomodam. “O povo cria uma rivalidade que não existe entre a Ana e a Virgínia, sendo que as duas se respeitam e se gostam, e as pessoas ficam criando [rivalidade]. Acho que essa é uma que me incomoda”, confessou o cantor.

Virgínia e Zé Felipe ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Eles anunciaram a separação em maio de 2025. Atualmente, ambos estão em novos relacionamentos: a apresentadora do ‘Sabadou’, do SBT, assumiu namoro com Vini Jr., enquanto o cantor vive um romance com Ana Castela.

