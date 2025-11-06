FAMOSOS

Motivo da separação de Virginia e Zé Felipe é divulgado

Equipe da influenciadora se pronunciou sobre rumores de traição do cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:30

Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A equipe de Virginia Fonseca quebrou o silêncio sobre os rumores de traição envolvendo Zé Felipe. Os boatos têm circulado nas redes sociais desde que o casal anunciou a separação, em maio deste ano, e afirmavam que a influenciadora teria descoberto mensagens suspeitas no celular do cantor na mesma noite em que o fim do relacionamento foi anunciado.

Procurada pela Quem, a assessoria negou as informações e disse não saber a origem dos boatos que têm viralizado. "Sinceramente, não temos ideia de onde surgem tantas teorias", declarou a equipe de Virginia. De acordo com o comunicado, há um padrão nessas narrativas. "Muitas fake news têm origem em páginas criadas com o claro intuito de disseminar notícias falsas".

A assessoria também fez um apelo: "Reforçamos o pedido para que veículos sérios tenham responsabilidade na reprodução, até porque reproduzir fake news também é crime".

Por fim, a equipe de Virginia comentou sobre o real motivo da separação, e esclareceu que tanto Zé Felipe quanto a ex-mulher já se pronunciaram sobre a decisão. "Foi uma decisão em comum, tomada por eles. Não deixando dúvidas sobre o processo de desgaste no casamento, culminando na separação", afirmou a assessoria.

Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Eles anunciaram a separação em maio de 2025. Atualmente, ambos estão em novos relacionamentos: a apresentadora do 'Sabadou', do SBT, assumiu namoro com Vini Jr., enquanto o cantor vive um romance com Ana Castela.