MENSAGEM PSICOGRAFADA

Vidente diz que mãe de Suzane von Richthofen reclamou de ter virado 'chacota' e revela recado do além: 'Outra tragédia virá'

Marisia von Richthofen estaria sofrendo no plano espiritual: 'Uma dor quase insuportável'

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:17

Marisia von Richthofen e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen voltou ao centro das atenções após a estreia da série Tremembé, da Prime Vídeo. E o sucesso do seriado, onde ela é retratada pela atriz Marina Ruy Barbosa, teria rendido repercussões também no plano espiritual. A vidente Chaline Grazik, que é conhecida por suas previsões sobre o universo das celebridades, afirma ter recebido uma mensagem psicografada de Marisia von Richthofen.

De acordo com Grazik, o espírito de Marisia ainda estaria sofrendo devido aos acontecimentos que marcaram o fim de sua vida, e estaria profundamente irritada com o "teatro" que virou a história de sua família. "A minha vida virou história e está virando, de certa forma, uma chacota. Cabe a mim achar bonito o ser humano expor uma história como ato heroico? E sim um desrespeito a quem vos gerou. De forma cruel, a filha que eu carreguei no ventre", diz o recado.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje 1 de 13

"Na Bíblia, tá escrito que o amor de muitos esfriará. De forma alguma imaginei que isso poderia virar chacota, uma dor terrível, uma dor quase insuportável. Aonde que um filho tira a vida da mãe e dos pais? Aqueles que deram a oportunidade de fazer viver em vida terrena", completa.

O suposto aviso da mãe de Suzane ainda dá uma previsão preocupante: "Tive esse espaço pra falar que outra tragédia virá e que minha filha não está curada mentalmente. Existe um teatro e isso será desvendado".

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos pela morte dos pais, Manfred e Marísia. Aos 19 anos, a então estudante de direito confessou ter planejado o assassinato. O crime foi executado pelos irmãos Daniel - seu então namorado - e Cristian Cravinhos, que desferiram golpes contra o casal enquanto dormia, em 2002. Hoje, ela é conhecida como Suzane Louise Magnani Muniz e cumpre pena em regime aberto desde 2023.