TELEVISÃO

O que aconteceu com os criminosos de Tremembé? Veja quem está solto e quem segue na prisão

Série reacende curiosidade sobre os personagens reais que inspiraram a trama do presídio dos famosos

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07:52

Elenco de Tremembé revive casos reais de criminosos que hoje vivem entre a liberdade e a prisão Crédito: Reprodução

O sucesso de Tremembé, série do Prime Video inspirada nos livros de Ullisses Campbell, trouxe de volta ao debate público o destino de alguns dos condenados mais conhecidos do país. A produção mistura ficção e realidade para retratar o cotidiano do “presídio dos famosos”, e revela que muitos dos personagens que inspiraram a história já estão fora da prisão, ainda que sob pena em regimes abertos.

Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, cumpre liberdade condicional desde 2023. Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, ela vive hoje no interior de São Paulo com o marido e o filho, e voltou a cursar Direito.

Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos também deixaram o presídio. Daniel está em regime aberto desde 2018, enquanto Cristian conquistou o benefício neste ano, após ter retornado à prisão por agressão e suborno em 2018.

Entre outros nomes lembrados pela série, Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pela morte de Isabella Nardoni, cumprem pena em regime aberto desde 2023 e 2024, respectivamente. Já Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido em 2012, está em liberdade desde 2022 e leva uma vida discreta no interior paulista.

Dos personagens retratados em Tremembé, o único que permanece preso é o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos por estupro de pacientes. Aos 81 anos, ele segue cumprindo pena em Tremembé e só poderá solicitar progressão em 2047.