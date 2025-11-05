Ex-prefeito rebate fala de que ator é feio e promete revelar detalhes de Tremembé

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19:20
Após o jornalista e ex-prefeito Acir Filó, retratado na série de sucesso do Prime Video, “Tremembé”, afirmar que o ator Marcos Andrade que o interpreta é feio, ele voltou atrás e chegou a dizer que nunca tinha afirmado nada em relação a aparência do artista.
Tremembé é a nova série de true crime brasileiro
Em entrevista à coluna True Crime, assinada por Ulisses Campbell no jornal O Globo, Acir disse que se viu emocionado por estar sendo retratado na tela, mas que poderiam ter escolhido um ator mais bonito. “O ator que me interpreta é muito talentoso. Mas ele é feio e eu sou um homem bonito. Queria que chamasse o Fabio Assunção, que é galã e tem a minha idade”, gabou-se.
No entanto, Acir decidiu se retratar. “Eu venho aqui para esclarecer um detalhe que está viralizando nas redes sociais do Brasil principalmente, em que eu teria dado uma entrevista e dito que o ator Marcos de Andrade é feio. Isso nunca aconteceu, eu nunca falei isso, Marcos de Andrade é competente, talentoso, um homem charmoso bonito também, não tenho dúvida, e quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecê-lo pela interpretação magistral que ele fez do personagem Acir Filó na série ‘Tremembé’, Marcos o meu abraço, meu respeito a você e principalmente a minha gratidão por você ter interpretado com maestria”, disse.
Além disso, Acir ainda revelou que a série, na verdade, foi baseada no livro “Diário de Tremembé”, escrito por ele. Acir também declarou que trará novos detalhes que não foram abordados na série. “A série traz 50% do que aconteceu em Tremembé, tem muito mais que eu vou trazer pra vocês, vou revelar em podcasts e entrevistas, e quem sabe em novas séries, muita coisa vai acontecer”.
Acir é ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, na região leste da Grande São Paulo, e foi condenado a quase 20 anos por corrupção, no mesmo presídio que Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, entre outros criminosos.