Ex-prefeito rebate fala de que ator é feio e promete revelar detalhes de Tremembé

Acir Filó, ex-prefeito de cidade de São Paulo foi preso por corrupção, e teria falado que ator que o interpreta é feio

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19:20

Acir Filó disse que era para Fabio Assunção ter sido escolhido Crédito: Reprodução

Após o jornalista e ex-prefeito Acir Filó, retratado na série de sucesso do Prime Video, “Tremembé”, afirmar que o ator Marcos Andrade que o interpreta é feio, ele voltou atrás e chegou a dizer que nunca tinha afirmado nada em relação a aparência do artista.

Em entrevista à coluna True Crime, assinada por Ulisses Campbell no jornal O Globo, Acir disse que se viu emocionado por estar sendo retratado na tela, mas que poderiam ter escolhido um ator mais bonito. “O ator que me interpreta é muito talentoso. Mas ele é feio e eu sou um homem bonito. Queria que chamasse o Fabio Assunção, que é galã e tem a minha idade”, gabou-se.

No entanto, Acir decidiu se retratar. “Eu venho aqui para esclarecer um detalhe que está viralizando nas redes sociais do Brasil principalmente, em que eu teria dado uma entrevista e dito que o ator Marcos de Andrade é feio. Isso nunca aconteceu, eu nunca falei isso, Marcos de Andrade é competente, talentoso, um homem charmoso bonito também, não tenho dúvida, e quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecê-lo pela interpretação magistral que ele fez do personagem Acir Filó na série ‘Tremembé’, Marcos o meu abraço, meu respeito a você e principalmente a minha gratidão por você ter interpretado com maestria”, disse.

Além disso, Acir ainda revelou que a série, na verdade, foi baseada no livro “Diário de Tremembé”, escrito por ele. Acir também declarou que trará novos detalhes que não foram abordados na série. “A série traz 50% do que aconteceu em Tremembé, tem muito mais que eu vou trazer pra vocês, vou revelar em podcasts e entrevistas, e quem sabe em novas séries, muita coisa vai acontecer”.