Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Isabelle Marciniak, era promessa do país para o esporte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11:18

Isabelle Marciniak
Isabelle Marciniak Crédito: Reprodução

A ginasta paranaense Isabelle Marciniak faleceu nesta quarta-feira (24) em Curitiba, aos 18 anos. A confirmação foi feita pela Federação Paranaense de Ginástica, que emitiu nota lamentando a perda e prestando solidariedade à família, amigos e à comunidade da ginástica. Isabelle tinha linfoma de Hodgkin, o mesmo tipo de câncer também enfrentado pela influenciadora Isabel Veloso.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo contra infecções. Ele se caracteriza pelo crescimento anormal de células nos linfonodos e em outros órgãos do sistema imunológico. Embora seja mais comum entre adolescentes e jovens adultos, é considerado relativamente raro em comparação com outros tipos de câncer.  

Ginasta Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos

Isabelle Marciniak por Reprodução
Isabelle Marciniak por Reprodução
Isabelle Marciniak e os pais por Reprodução
Isabelle Marciniak por Reprodução
1 de 4
Isabelle Marciniak por Reprodução

Natural de Araucária (PR), Isabelle estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, na capital paranaense. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação. Nossos sentimentos. Descanse em paz”, afirmou a instituição.

Considerada uma das grandes promessas da ginástica rítmica brasileira, Isabelle conquistou destaque nacional ainda jovem. Em 2021, aos 14 anos, foi campeã do Campeonato Brasileiro “Ilona Peuker”, em Florianópolis. Em 2023, integrou o trio adulto do Clube Agir e conquistou o título estadual, refletindo seu comprometimento e espírito de equipe. Nos últimos meses, precisou interromper os treinamentos para se dedicar ao tratamento, e familiares chegaram a organizar uma vaquinha para custear os gastos médicos.

Isabelle deixa a mãe, Michelle Marciniak, e o pai, Marcelo Marciniak, que sempre estiveram ao seu lado apoiando sua carreira e recuperação.

Tags:

Isabelle Marciniak

