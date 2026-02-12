Acesse sua conta
Atleta faz homenagem às vítimas da guerra na Ucrânia e é eliminado da Olimpíada de Inverno

Vladyslav Heraskevych foi desclassificado das Olimpíadas de Inverno após se recusar a cumprir o veto do Comitê Olímpico

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:07

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina
Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina Crédito: Divulgação/Comitê Olímpico Internacional

O ucraniano Vladyslav Heraskevych foi desclassificado das Olimpíadas de Inverno após se recusar a cumprir o veto do Comitê Olímpico Internacional ao capacete com homenagem aos mortos na guerra da Ucrânia.

Nas redes sociais, o atleta de skeleton afirmou que a intenção do ato não era iniciar uma briga com o COI, mas defendeu o uso do equipamento e afirmou que a eliminação é “o preço da dignidade”.

“Eu nunca quis um escândalo com o COI, e não fui eu quem o criou. O COI o criou com sua interpretação das regras, que muitos consideram discriminatória”, afirmou Heraskevych.

Leia reportagem completa no portal Metrópole, parceiro do Jornal CORREIO

