Atleta faz homenagem às vítimas da guerra na Ucrânia e é eliminado da Olimpíada de Inverno

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:07
O ucraniano Vladyslav Heraskevych foi desclassificado das Olimpíadas de Inverno após se recusar a cumprir o veto do Comitê Olímpico Internacional ao capacete com homenagem aos mortos na guerra da Ucrânia.
Nas redes sociais, o atleta de skeleton afirmou que a intenção do ato não era iniciar uma briga com o COI, mas defendeu o uso do equipamento e afirmou que a eliminação é “o preço da dignidade”.
“Eu nunca quis um escândalo com o COI, e não fui eu quem o criou. O COI o criou com sua interpretação das regras, que muitos consideram discriminatória”, afirmou Heraskevych.
