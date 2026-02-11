Ator sul-coreano Jung Eun-woo, de k-dramas, morre, aos 39 anos, após publicação enigmática

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:12
O ator Jug Eun-woo, da Coreia do Sul, morreu nesta quarta-feira (11), aos 39 anos. A informação foi divulgada por vários veículos coreanos, no entanto, a causa da morte não foi divulgada.
Jug atuou em k-dramas, como “One Well-Raised Daughter", "The Return of Hwang Geum Bok! e "Bride of the Sun".
Jung Eun-woo
De acordo com a imprensa internacional, o ator compartilhou algumas fotos suas e da cantora britânica Amy Winehouse com a seguinte legenda: “Sinto saudades, inveja e lamento”. A publicação tinha preocupado os fãs do artista.
Jug começou a carreira de ator em 2006. Ele participou do k-drama “Sharp” (2003-2007). Em seguida, esteve em produções como "Bride of the Sun", "One Well-Raised Daughter", "My Heart Twinkle Twinkle", "The Return of Hwang Geum-bok", "My Only One", entre outras.
O último filme em que atuou foi intitulado "Memory: Manipulated Murder", em 2021. Jug também trabalha como modelo e desfilou nas passarelas do falecido estilista André Kim. Ainda ganhou o prêmio de Estrela Revelação no André Kim Best Star Awards em 2007.