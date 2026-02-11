Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A ideia simples e genial de um morador que mudou a vida da vizinhança pra sempre

Saiba como o reaproveitamento de materiais transformou um atalho perigoso em Mato Grosso do Sul.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:35

Iniciativa sustentável em Camapuã garante segurança para pedestres e combate focos de dengue
Iniciativa sustentável em Camapuã garante segurança para pedestres e combate focos de dengue Crédito: (Foto: Freepik)

Quem passa hoje pelo barranco que liga duas ruas em Camapuã, no interior de Mato Grosso do Sul, talvez nem imagine como era a situação antes.

Em dias de chuva, o caminho de terra virava um verdadeiro escorregador de lama. O risco de queda era alto, e muita gente atravessava o trecho com medo.

Morador construiu calçada de pneus

Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria por Aloizio Targino | InfocoMS
Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria por Aloizio Targino | InfocoMS
Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria por Aloizio Targino | InfocoMS
Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria por Aloizio Targino | InfocoMS
Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria por Aloizio Targino | InfocoMS
1 de 5
Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria por Aloizio Targino | InfocoMS

Ainda assim, o atalho continuava sendo usado por moradores da região, por ser o caminho mais rápido entre os dois pontos do bairro. Já a mudança veio de uma iniciativa simples e totalmente fora dos planos oficiais do poder público.

Uma solução que nasceu da necessidade

Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria. Durante as férias, ele começou a recolher pneus velhos que seriam descartados. Ao todo, juntou cerca de 140 unidades.

A ideia era transformar o barranco em uma escada improvisada, criando degraus onde antes só havia terra solta e erosão. Sem máquinas e sem ajuda de uma equipe, Sanchez empilhou os pneus em fileiras, seguindo a inclinação do terreno.

Depois, preencheu cada um com terra, para dar peso e firmeza à estrutura. E o resultado foi uma escadaria simples, mas funcional, que hoje facilita a vida de quem passa pelo local diariamente.

Segurança e impacto no dia a dia

O principal ganho foi a segurança. Com os degraus, o risco de escorregar diminuiu bastante, especialmente em dias de chuva. A passagem, que antes era motivo de preocupação, virou um caminho mais estável e previsível para pedestres de todas as idades.

Além disso, a obra improvisada também resolveu outro problema comum nas cidades: o descarte de pneus. Jogados em terrenos baldios ou quintais, eles podem acumular água parada e virar foco do mosquito da dengue, além de poluir o ambiente.

Quando a solução vem do próprio bairro

O caso, noticiado pelo Campo Grande News, mostra uma realidade frequente em muitos municípios brasileiros: enquanto soluções oficiais não chegam, a própria comunidade encontra maneiras práticas de reduzir riscos e melhorar a rotina.

Assim, elas mostram que pequenas iniciativas podem fazer uma grande diferença no dia a dia de muita gente.

Você pode gostar de saber também que não é coincidência: por que cicatrizes coçam ou doem antes da chuva.

Tags:

Meio Ambiente

Mais recentes

Imagem - O que parece pequeno hoje (12 de fevereiro) pode redefinir os próximos passos para os 12 signos com força inesperada

O que parece pequeno hoje (12 de fevereiro) pode redefinir os próximos passos para os 12 signos com força inesperada
Imagem - Sol Vega, Wanessa Camargo e outros: Veja lista dos 11 expulsos no BBB e motivo

Sol Vega, Wanessa Camargo e outros: Veja lista dos 11 expulsos no BBB e motivo
Imagem - Com fortuna estimada em R$ 1 bilhão, entenda como Ratinho se tornou dono da própria TV

Com fortuna estimada em R$ 1 bilhão, entenda como Ratinho se tornou dono da própria TV

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página