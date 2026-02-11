MEIO AMBIENTE

A ideia simples e genial de um morador que mudou a vida da vizinhança pra sempre

Saiba como o reaproveitamento de materiais transformou um atalho perigoso em Mato Grosso do Sul.

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20:35

Iniciativa sustentável em Camapuã garante segurança para pedestres e combate focos de dengue Crédito: (Foto: Freepik)

Quem passa hoje pelo barranco que liga duas ruas em Camapuã, no interior de Mato Grosso do Sul, talvez nem imagine como era a situação antes.

Em dias de chuva, o caminho de terra virava um verdadeiro escorregador de lama. O risco de queda era alto, e muita gente atravessava o trecho com medo.

Ainda assim, o atalho continuava sendo usado por moradores da região, por ser o caminho mais rápido entre os dois pontos do bairro. Já a mudança veio de uma iniciativa simples e totalmente fora dos planos oficiais do poder público.

Uma solução que nasceu da necessidade

Cansado de ver o perigo se repetir, o morador Giovani Sanchez, de 38 anos, decidiu agir por conta própria. Durante as férias, ele começou a recolher pneus velhos que seriam descartados. Ao todo, juntou cerca de 140 unidades.

A ideia era transformar o barranco em uma escada improvisada, criando degraus onde antes só havia terra solta e erosão. Sem máquinas e sem ajuda de uma equipe, Sanchez empilhou os pneus em fileiras, seguindo a inclinação do terreno.

Depois, preencheu cada um com terra, para dar peso e firmeza à estrutura. E o resultado foi uma escadaria simples, mas funcional, que hoje facilita a vida de quem passa pelo local diariamente.

Segurança e impacto no dia a dia

O principal ganho foi a segurança. Com os degraus, o risco de escorregar diminuiu bastante, especialmente em dias de chuva. A passagem, que antes era motivo de preocupação, virou um caminho mais estável e previsível para pedestres de todas as idades.

Além disso, a obra improvisada também resolveu outro problema comum nas cidades: o descarte de pneus. Jogados em terrenos baldios ou quintais, eles podem acumular água parada e virar foco do mosquito da dengue, além de poluir o ambiente.

Quando a solução vem do próprio bairro

O caso, noticiado pelo Campo Grande News, mostra uma realidade frequente em muitos municípios brasileiros: enquanto soluções oficiais não chegam, a própria comunidade encontra maneiras práticas de reduzir riscos e melhorar a rotina.

Assim, elas mostram que pequenas iniciativas podem fazer uma grande diferença no dia a dia de muita gente.