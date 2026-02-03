Acesse sua conta
Não é coincidência: por que cicatrizes coçam ou doem antes da chuva

Queda da pressão atmosférica pode provocar desconforto em tecidos cicatriciais, segundo dermatologista

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:26

Cicatriz
Cicatriz Crédito: Reprodução

Já sentiu coceira ou uma pontada estranha em uma cicatriz antiga pouco antes de começar a chover? A sensação, comum para muitas pessoas, não é coincidência nem tem relação com misticismo. A explicação está em um fenômeno fisiológico conhecido como sensibilidade à pressão barométrica.

De acordo com dermatologistas, antes da chuva a pressão atmosférica costuma cair. Essa alteração provoca uma leve expansão dos tecidos do corpo, efeito semelhante ao de um balão que aumenta de volume quando a pressão externa diminui. A pele saudável, por ser mais elástica, consegue se adaptar a essa mudança sem grandes impactos.

Alimentos que atrapalham cicatrização da pele

Camarão interfere na fase inicial de fechamento da lesão (Imagem: sasazawa | Shutterstock) por Imagem: sasazawa | Shutterstock
Camarão possui quitosana, uma molécula que favorece a inflamação da pele, alterando os níveis de proteínas no organismo (Imagem: Brgphoto | Shutterstock) por Imagem: Brgphoto | Shutterstock
Lista de ingredientes contraindicados para quem precisa de boa cicatrização não é pequena  (Imagem: Anna Hapova | Shutterstock) por Imagem: Anna Hapova | Shutterstock
Alimentos ricos em gorduras trans promovem inchaço (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
Sorvete é cheio de sódio, que atrapalha na cicatrização (Imagem: Thao Lan | Shutterstock) por Imagem: Thao Lan | Shutterstock
Além dos sorvetes, biscoitos e congelados são alimentos ricos em gorduras trans por Shutterstock/Reprodução
Carne de porco também inflama a cútis  (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Carne pode elevar a produção de colágeno além da conta e gerar o queloide (Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock) por Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock
A soja deve ser evitada porque contém isoflavonas  (Imagem: Seva_blsv | Shutterstock) por Imagem: Seva_blsv | Shutterstock
As isoflavonas estimulam a liberação de substâncias que rendem mais inflamação na ferida (Imagem: Sylvie Pabion Martin | Shutterstock) por Imagem: Sylvie Pabion Martin | Shutterstock
Pimenta é um tanto agressiva para a pele que está em processo de recuperação (Imagem: FotosDo | Shutterstock) por Imagem: FotosDo | Shutterstock
1 de 11
Camarão interfere na fase inicial de fechamento da lesão (Imagem: sasazawa | Shutterstock) por Imagem: sasazawa | Shutterstock

O problema ocorre nas áreas de cicatriz. Esse tipo de tecido é formado por colágeno mais denso e menos elástico, o que dificulta a adaptação à expansão dos tecidos ao redor. Essa diferença gera um estresse mecânico local, que acaba estimulando as terminações nervosas da pele na região da cicatriz.

Segundo o dermatologista André Luís Digiére, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o cérebro interpreta esse estímulo como coceira, fisgada ou dor leve. A sensação tende a ser mais frequente em dias úmidos ou quando há mudanças bruscas no clima.

Para reduzir o desconforto, a orientação médica é manter a cicatriz bem hidratada. A hidratação ajuda a melhorar a maleabilidade do tecido cicatricial, diminuindo a rigidez e, consequentemente, a tensão sobre as terminações nervosas. Em casos de dor persistente ou incômodo intenso, a recomendação é procurar um dermatologista para avaliação individualizada.

