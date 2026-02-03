MÉDICO EXPLICA

Não é coincidência: por que cicatrizes coçam ou doem antes da chuva

Queda da pressão atmosférica pode provocar desconforto em tecidos cicatriciais, segundo dermatologista

Fernanda Varela

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:26

Já sentiu coceira ou uma pontada estranha em uma cicatriz antiga pouco antes de começar a chover? A sensação, comum para muitas pessoas, não é coincidência nem tem relação com misticismo. A explicação está em um fenômeno fisiológico conhecido como sensibilidade à pressão barométrica.

De acordo com dermatologistas, antes da chuva a pressão atmosférica costuma cair. Essa alteração provoca uma leve expansão dos tecidos do corpo, efeito semelhante ao de um balão que aumenta de volume quando a pressão externa diminui. A pele saudável, por ser mais elástica, consegue se adaptar a essa mudança sem grandes impactos.

O problema ocorre nas áreas de cicatriz. Esse tipo de tecido é formado por colágeno mais denso e menos elástico, o que dificulta a adaptação à expansão dos tecidos ao redor. Essa diferença gera um estresse mecânico local, que acaba estimulando as terminações nervosas da pele na região da cicatriz.

Segundo o dermatologista André Luís Digiére, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o cérebro interpreta esse estímulo como coceira, fisgada ou dor leve. A sensação tende a ser mais frequente em dias úmidos ou quando há mudanças bruscas no clima.