Belo admite nervosismo ao gravar cena de beijo com a ex, Viviane Araújo: 'Química verdadeira'

"Não é afinidade, mas a gente se conhece, né?', disse o cantor e agora ator

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:30

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças'
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | TV Globo

O beijo entre Misael e Consuelo promete movimentar os próximos capítulos de Três Graças, novela das 21h da TV Globo. A cena, que vai ao ar nesta semana, é um dos momentos mais aguardados desde a estreia da trama. Além de marcar um ponto de virada na relação dos personagens, o episódio chama atenção pelo passado dos atores em cena: Belo e Viviane Araújo já foram casados na vida real.

Na história, o envolvimento entre Misael, vivido pelo cantor, e Consuelo, interpretada por Viviane, ganha novos contornos a partir do beijo. Fora da ficção, a expectativa em torno da sequência também é alimentada pela curiosidade do público em ver o ex-casal contracenando em um momento romântico.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Em entrevista ao Notícias da TV, Belo destacou que o clima nos bastidores foi pautado pelo profissionalismo. “Acho que está lindo, porque está muito profissional, a gente está muito leve e tem uma química verdadeira, porque ela é uma atriz excelente, em todos os sentidos”, afirmou o cantor, que atualmente namora Rayane Figliuzzi, ex-A Fazenda.

Segundo o artista, o fato de já conhecer bem a atriz facilita a dinâmica em cena, mas não interfere na construção dos papéis. "Não é afinidade, mas a gente se conhece, né? Então, logicamente fica muito mais fácil para você contracenar. A Consuelo é a Consuelo, o Misael é o Misael. A gente não consegue embolar os dois com o Belo e a Viviane”.

Belo também reforçou a separação entre vida pessoal e ficção, disse que a repercussão tem sido direcionada aos personagens da novela. “A Viviane logicamente tem uma vida dela, eu tenho a minha vida também. As pessoas falam, mas eu acho que todo mundo está curtindo muito o casal na novela, que é a Consuelo e o Misael, né? Não é o Belo e a Viviane”, ressaltou.

Questionado sobre o nervosismo ao gravar uma cena como o beijo, o cantor afirmou que a emoção é parte inerente à carreira artística, independentemente do palco. “Eu acho que o nervosismo é normal em qualquer situação. Eu canto há 35 anos e, toda vez que eu subo no palco, eu tenho uma emoção diferente”, declarou.

