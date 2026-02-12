NOVELA

Belo admite nervosismo ao gravar cena de beijo com a ex, Viviane Araújo: 'Química verdadeira'

"Não é afinidade, mas a gente se conhece, né?', disse o cantor e agora ator

Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:30

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | TV Globo

O beijo entre Misael e Consuelo promete movimentar os próximos capítulos de Três Graças, novela das 21h da TV Globo. A cena, que vai ao ar nesta semana, é um dos momentos mais aguardados desde a estreia da trama. Além de marcar um ponto de virada na relação dos personagens, o episódio chama atenção pelo passado dos atores em cena: Belo e Viviane Araújo já foram casados na vida real.

Na história, o envolvimento entre Misael, vivido pelo cantor, e Consuelo, interpretada por Viviane, ganha novos contornos a partir do beijo. Fora da ficção, a expectativa em torno da sequência também é alimentada pela curiosidade do público em ver o ex-casal contracenando em um momento romântico.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

Em entrevista ao Notícias da TV, Belo destacou que o clima nos bastidores foi pautado pelo profissionalismo. “Acho que está lindo, porque está muito profissional, a gente está muito leve e tem uma química verdadeira, porque ela é uma atriz excelente, em todos os sentidos”, afirmou o cantor, que atualmente namora Rayane Figliuzzi, ex-A Fazenda.

Segundo o artista, o fato de já conhecer bem a atriz facilita a dinâmica em cena, mas não interfere na construção dos papéis. "Não é afinidade, mas a gente se conhece, né? Então, logicamente fica muito mais fácil para você contracenar. A Consuelo é a Consuelo, o Misael é o Misael. A gente não consegue embolar os dois com o Belo e a Viviane”.

Belo também reforçou a separação entre vida pessoal e ficção, disse que a repercussão tem sido direcionada aos personagens da novela. “A Viviane logicamente tem uma vida dela, eu tenho a minha vida também. As pessoas falam, mas eu acho que todo mundo está curtindo muito o casal na novela, que é a Consuelo e o Misael, né? Não é o Belo e a Viviane”, ressaltou.