Alinne Rosa veste verde e amarelo e transforma 'O Vale' em manifesto pop da brasilidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:00
No Carnaval em que a palavra Brasil volta a ocupar o centro da conversa, Alinne Rosa decidiu fazer do trio uma espécie de declaração pública de afeto ao país. À frente do bloco O Vale, no circuito Barra Ondina, a cantora escolheu como mote de 2026 o tema “Só Tem no Brasil” e promete um desfile que mistura cores da bandeira, referências populares e uma narrativa assumidamente nacional.
“Eu quis transformar o trio numa celebração viva da nossa cultura, sabe? O público vem com o abadá verde-amarelo, resgatando o orgulho das cores da nossa bandeira. O Vale sempre foi esse espaço de encontro e pertencimento esse ano vamos associar isso a nossa brasilidade”, diz a artista, em entrevista exclusiva ao CORREIO.
A ideia não surge isolada. Desde que deixou o Cheiro de Amor e consolidou carreira solo, Alinne tem apostado em conceitos fechados para o Carnaval, com identidade visual forte e discurso alinhado ao repertório. Em 2026, ela leva para a avenida também as faixas do álbum autoral mais recente, que passa a dialogar com a estética escolhida para a folia.
Alinne Rosa anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026
Os figurinos acompanham essa construção. Alinne assumiu pessoalmente a direção criativa dos looks e afirma que o processo partiu do desejo de brincar com símbolos nacionais sem cair no óbvio. “Os figurinos nasceram dessa vontade de brincar com símbolos e homenagear personalidades que só existem aqui. Tem muito verde e amarelo, tem essa energia popular e vibrante, e ao mesmo tempo uma construção estética. Estou na direção criativa de todos os looks e não poderia estar mais satisfeita, animada pra vocês verem. Muita gente boa será homenageada.”
A cantora fala em homenagem, mas também em atualização. O Carnaval muda, os trios se reinventam, as disputas por atenção se multiplicam nas redes. Para ela, a chave está na constância do diálogo com quem a acompanha. “Eu acho que tem muito a ver com a proximidade que tenho com meu público ao longo de todo ano, e não só no carnaval. Quando você se coloca com honestidade e paixão no que faz, a troca acontece naturalmente e a entrega continua viva e atual. Nós temos uma relação franca. A gente se entende.”
Essa relação é testada na rua, onde O Vale se firmou como espaço de pertencimento para uma geração que cresceu acompanhando a artista. O bloco, que desfila tradicionalmente no sábado de Carnaval, reúne fãs fiéis e curiosos que encontram ali um ambiente marcado por diversidade, estética pop e clima de celebração coletiva.
Além do desfile, Alinne também cumpre agenda de shows e participações em outros eventos da cidade, ampliando a presença na folia. Ainda assim, é na avenida que ela concentra as expectativas. “O desfile é sempre um ápice, mas eu amo tudo que envolve essa temporada: os encontros, os bastidores, o calor da cidade, sentir o público cantando as músicas novas, viver essa energia coletiva que só Salvador proporciona. Estou especialmente animada para perceber como as pessoas vão abraçar esse tema e meu último trabalho, que foi um álbum totalmente autoral. O Vale também é um grande momento de catarse. Estamos preparando a saída de bloco mais bonita da cidade.”