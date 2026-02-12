Acesse sua conta
Alinne Rosa veste verde e amarelo e transforma 'O Vale' em manifesto pop da brasilidade

Cantora aposta no tema “Só Tem no Brasil”, assume direção criativa dos figurinos e prepara “a saída de bloco mais bonita da cidade”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:00

Alinne Rosa transforma O Vale em manifesto verde e amarelo no Carnaval de Salvador
Alinne Rosa transforma O Vale em manifesto verde e amarelo no Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

No Carnaval em que a palavra Brasil volta a ocupar o centro da conversa, Alinne Rosa decidiu fazer do trio uma espécie de declaração pública de afeto ao país. À frente do bloco O Vale, no circuito Barra Ondina, a cantora escolheu como mote de 2026 o tema “Só Tem no Brasil” e promete um desfile que mistura cores da bandeira, referências populares e uma narrativa assumidamente nacional.

“Eu quis transformar o trio numa celebração viva da nossa cultura, sabe? O público vem com o abadá verde-amarelo, resgatando o orgulho das cores da nossa bandeira. O Vale sempre foi esse espaço de encontro e pertencimento esse ano vamos associar isso a nossa brasilidade”, diz a artista, em entrevista exclusiva ao CORREIO.

A ideia não surge isolada. Desde que deixou o Cheiro de Amor e consolidou carreira solo, Alinne tem apostado em conceitos fechados para o Carnaval, com identidade visual forte e discurso alinhado ao repertório. Em 2026, ela leva para a avenida também as faixas do álbum autoral mais recente, que passa a dialogar com a estética escolhida para a folia.

Alinne Rosa anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026

Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Abadá do Bloco O Vale: Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Abadá do Bloco O Vale: Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação
1 de 6
Alinne Rosa anuncia "Só tem no Brasil" como tema do seu carnaval 2026 por Divulgação

Os figurinos acompanham essa construção. Alinne assumiu pessoalmente a direção criativa dos looks e afirma que o processo partiu do desejo de brincar com símbolos nacionais sem cair no óbvio. “Os figurinos nasceram dessa vontade de brincar com símbolos e homenagear personalidades que só existem aqui. Tem muito verde e amarelo, tem essa energia popular e vibrante, e ao mesmo tempo uma construção estética. Estou na direção criativa de todos os looks e não poderia estar mais satisfeita, animada pra vocês verem. Muita gente boa será homenageada.”

A cantora fala em homenagem, mas também em atualização. O Carnaval muda, os trios se reinventam, as disputas por atenção se multiplicam nas redes. Para ela, a chave está na constância do diálogo com quem a acompanha. “Eu acho que tem muito a ver com a proximidade que tenho com meu público ao longo de todo ano, e não só no carnaval. Quando você se coloca com honestidade e paixão no que faz, a troca acontece naturalmente e a entrega continua viva e atual. Nós temos uma relação franca. A gente se entende.”

Essa relação é testada na rua, onde O Vale se firmou como espaço de pertencimento para uma geração que cresceu acompanhando a artista. O bloco, que desfila tradicionalmente no sábado de Carnaval, reúne fãs fiéis e curiosos que encontram ali um ambiente marcado por diversidade, estética pop e clima de celebração coletiva.

Além do desfile, Alinne também cumpre agenda de shows e participações em outros eventos da cidade, ampliando a presença na folia. Ainda assim, é na avenida que ela concentra as expectativas. “O desfile é sempre um ápice, mas eu amo tudo que envolve essa temporada: os encontros, os bastidores, o calor da cidade, sentir o público cantando as músicas novas, viver essa energia coletiva que só Salvador proporciona. Estou especialmente animada para perceber como as pessoas vão abraçar esse tema e meu último trabalho, que foi um álbum totalmente autoral. O Vale também é um grande momento de catarse. Estamos preparando a saída de bloco mais bonita da cidade.”

Tags:

Alinne Rosa

