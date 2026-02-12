ENTREVISTA EXCLUSIVA

Alinne Rosa veste verde e amarelo e transforma 'O Vale' em manifesto pop da brasilidade

Cantora aposta no tema “Só Tem no Brasil”, assume direção criativa dos figurinos e prepara “a saída de bloco mais bonita da cidade”

Heider Sacramento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 10:00

Alinne Rosa transforma O Vale em manifesto verde e amarelo no Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

No Carnaval em que a palavra Brasil volta a ocupar o centro da conversa, Alinne Rosa decidiu fazer do trio uma espécie de declaração pública de afeto ao país. À frente do bloco O Vale, no circuito Barra Ondina, a cantora escolheu como mote de 2026 o tema “Só Tem no Brasil” e promete um desfile que mistura cores da bandeira, referências populares e uma narrativa assumidamente nacional.

“Eu quis transformar o trio numa celebração viva da nossa cultura, sabe? O público vem com o abadá verde-amarelo, resgatando o orgulho das cores da nossa bandeira. O Vale sempre foi esse espaço de encontro e pertencimento esse ano vamos associar isso a nossa brasilidade”, diz a artista, em entrevista exclusiva ao CORREIO.

A ideia não surge isolada. Desde que deixou o Cheiro de Amor e consolidou carreira solo, Alinne tem apostado em conceitos fechados para o Carnaval, com identidade visual forte e discurso alinhado ao repertório. Em 2026, ela leva para a avenida também as faixas do álbum autoral mais recente, que passa a dialogar com a estética escolhida para a folia.

Alinne Rosa anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026 1 de 6

Os figurinos acompanham essa construção. Alinne assumiu pessoalmente a direção criativa dos looks e afirma que o processo partiu do desejo de brincar com símbolos nacionais sem cair no óbvio. “Os figurinos nasceram dessa vontade de brincar com símbolos e homenagear personalidades que só existem aqui. Tem muito verde e amarelo, tem essa energia popular e vibrante, e ao mesmo tempo uma construção estética. Estou na direção criativa de todos os looks e não poderia estar mais satisfeita, animada pra vocês verem. Muita gente boa será homenageada.”

A cantora fala em homenagem, mas também em atualização. O Carnaval muda, os trios se reinventam, as disputas por atenção se multiplicam nas redes. Para ela, a chave está na constância do diálogo com quem a acompanha. “Eu acho que tem muito a ver com a proximidade que tenho com meu público ao longo de todo ano, e não só no carnaval. Quando você se coloca com honestidade e paixão no que faz, a troca acontece naturalmente e a entrega continua viva e atual. Nós temos uma relação franca. A gente se entende.”

Essa relação é testada na rua, onde O Vale se firmou como espaço de pertencimento para uma geração que cresceu acompanhando a artista. O bloco, que desfila tradicionalmente no sábado de Carnaval, reúne fãs fiéis e curiosos que encontram ali um ambiente marcado por diversidade, estética pop e clima de celebração coletiva.