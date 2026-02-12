COM SHAWN MENDES

Bruna Marquezine desembarca em Salvador para passar Carnaval com bolsa de R$ 18 mil

Ela chegou à cidade para passar o Carnaval de Salvador ao lado do namorado, o cantor Shawn Mendes

Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:37

Bruna Marquezine desembarca em Salvador para passar Carnaval com bolsa de R$ 18 mil Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bruna Marquezine, 30 anos, desembarcou em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (12). Ela veio passar o Carnaval de Salvador ao lado do namorado, o cantor Shawn Mendes.

Bruna Marquezine com roupa confortável e bolsa de R$ 18,3 mil Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No aeroporto, a atriz compartilhou no Instagram uma selfie em que mostrou o visual escolhido para a viagem, uma roupa confortável, mas um detalhe chamou atenção dos fãs: uma bolsa de palha da grife espanhola Loewe, cujo modelo é vendido online por mais de R$ 18,3 mil.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador 1 de 12

Os dois desembarcaram em Salvador para curtir Carnaval que começa oficialmente nesta quinta-feira (12). Essa é a terceira vez que o cantor canadense vem a Salvador no Verão.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador com o cachorro da atriz Crédito: Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews

Os dois desembarcaram na noite desta quarta (11) no aeroporto internacional de Salvador. Os dois embarcaram no aeroporto do Galeão, no Rio, onde foram cercado por fãs.