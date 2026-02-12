Bruna Marquezine desembarca em Salvador para passar Carnaval com bolsa de R$ 18 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12:37
Bruna Marquezine, 30 anos, desembarcou em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (12). Ela veio passar o Carnaval de Salvador ao lado do namorado, o cantor Shawn Mendes.
No aeroporto, a atriz compartilhou no Instagram uma selfie em que mostrou o visual escolhido para a viagem, uma roupa confortável, mas um detalhe chamou atenção dos fãs: uma bolsa de palha da grife espanhola Loewe, cujo modelo é vendido online por mais de R$ 18,3 mil.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador
Os dois desembarcaram em Salvador para curtir Carnaval que começa oficialmente nesta quinta-feira (12). Essa é a terceira vez que o cantor canadense vem a Salvador no Verão.
Os dois desembarcaram na noite desta quarta (11) no aeroporto internacional de Salvador. Os dois embarcaram no aeroporto do Galeão, no Rio, onde foram cercado por fãs.
Não há informações ainda se Shawn Mendes fará participação em algum trio. Fãs especulam que o casal deve estar junto de Ivete.