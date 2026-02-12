Acesse sua conta
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval

Essa é a terceira vez que o cantor canadense vem a Salvador no Verão.

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:18

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval Crédito: Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews

Bruna Marquezine continua sua missão de mostrar o verdadeiro Brasil ao namorado Shawn Mendes. Os dois desembarcaram em Salvador para curtir Carnaval que começa oficialmente nesta quinta-feira (12). Essa é a terceira vez que o cantor canadense vem a Salvador no Verão. 

Os dois desembarcaram na noite desta quarta (11) no aeroporto internacional de Salvador. Os dois embarcaram no aeroporto do Galeão, no Rio, onde foram cercado por fãs.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews

Não há informações ainda se Shawn Mendes fará participação em algum trio. Fãs especulam que o casal deve estar junto de Ivete.

Shawn retornou ao Brasil para encontrar Bruna, que já viajou para passar alguns dias com o namorado em Los Angeles.

Shawn Mendes pelo Brasil

Em Salvador, para onde veio depois de participar da COP-30, em Belém, no fim de 2025, Shawn ficou hospedado na casa da cantora Ivete Sangalo e assistiu a um ensaio de Carlinhos Brown, no Candeal. 

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Bruna Marquezine Shawn Mendes

