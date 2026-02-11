Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camarote Salvador faz 26 anos com cenografia imersiva e experiência premium na Barra-Ondina

Espaço aposta em conceito lúdico, gastronomia exclusiva e diversidade musical para reforçar posição entre os mais disputados do Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 21:49

Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso Crédito: Thiago Duran

No trecho final do circuito Dodô, na Barra/Ondina, o Camarote Salvador inicia sua 26ª edição com um modelo que combina entretenimento, arquitetura cenográfica e serviços de alto padrão. A proposta para 2026 é transformar o espaço em um universo próprio dentro da folia, com ambientes temáticos, dois palcos e experiências pensadas para além da passagem dos trios.

A noite de abertura vai reunir Olodum e BaianaSystem, com participações de Caetano Veloso e Vandal, em uma estreia que sublinha a mistura de gêneros como marca do projeto. “É uma alegria muito grande para a gente essa mistura de ritmos. Uma celebração à nossa cultura. Salvador merece, a Bahia merece”, afirmou Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, responsável pelo camarote.

Abertura do Camarote Salvador

Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran
1 de 12
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Thiago Duran

A estrutura mantém a vista privilegiada para o mar como cartão de visitas, mas amplia o investimento na vivência interna. O público encontra um palco em área aberta voltado para a orla, mirantes estratégicos e um espaço gourmet com menu exclusivo, que inclui pratos elaborados especialmente para o evento. O acesso facilitado do segundo andar ao mirante integra o pacote de comodidades oferecidas nesta edição.

Com o tema “Todos os Encantos”, a cenografia conduz o folião por um percurso inspirado em personagens que representam diferentes áreas do camarote. Esculturas em grande escala, cores vibrantes e elementos visuais de impacto compõem o cenário. “Queremos que os nossos clientes vivam, do início ao fim, a atmosfera lúdica pensada no conceito. Criamos uma arquitetura envolvente, onde cultura, arte e identidade se conectam”, destacou Luciana.

Camarote Salvador 2026

Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Divulgação
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Divulgação
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Divulgação
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Divulgação
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Divulgação
1 de 5
Camarote Salvador celebra 26 anos com luxo, cenografia imersiva e line up de peso por Divulgação

O conceito foi desenvolvido para integrar narrativa e experiência. “A representação de cada personagem está diretamente ligada às áreas do evento. Criamos uma conexão entre a jornada de experiência do público e a entrega dos elementos visuais, fazendo com que cada personagem revele uma etapa dessa vivência”, explicou o diretor criativo Andrey Hermuche.

Na música eletrônica, o Salvador Club surge com estrutura ampliada e painel de LED de grandes proporções, ocupando toda a área de fundo do palco. O espaço recebe mais de 20 atrações ao longo dos seis dias, incluindo nomes internacionais como WhoMadeWho e Bob Moses, além de DJs brasileiros com carreira global.

Outra frente de 2026 é a parceria com a ESPM, que passa a integrar o evento, ampliando o diálogo entre Carnaval, mercado e formação profissional. “O Carnaval de Salvador está muito além das festas. O Carnaval é cultura, é identidade, é economia, expressão artística, geração de emprego, é a cidade de Salvador, pulsando conjuntamente durante esses dias”, afirmou Luís Eduardo Magalhães Filho, um dos fundadores da Premium Entretenimento.

Anfitriã pelo terceiro ano consecutivo, Mari Gonzalez participou da apresentação das novidades e falou sobre a expectativa para a folia. “Só de ver me arrepia toda, já me dá um frio na barriga, porque quem viveu isso aqui sabe o quanto é especial e inesquecível”, declarou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Agentes de limpeza revelam como ensaiam os passos que viralizam no carnaval

Agentes de limpeza revelam como ensaiam os passos que viralizam no carnaval

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Marcelo prevê embate com Ana Paula e diz que confronto é inevitável no BBB 26

Marcelo prevê embate com Ana Paula e diz que confronto é inevitável no BBB 26

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
Imagem - Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador

Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador
Imagem - Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página